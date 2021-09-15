8月內地原煤產量轉升0.8%　天然氣生產漲逾11%

國家統計局公布，8月份規模以上工業原煤生產由降轉升，原油生產平穩增長，天然氣增長加快，電力增幅回落較大。若以2019年8月份為基準，原煤生產2年平均增速由負轉正，原油生產保持平穩，天然氣、電力生產增長較快。

8月份，原油產量1,703萬噸，按年增長2.3%。生產原煤3.35億噸，按年增速由7月下降3.3%轉為增長0.8%，比2019年同期增長0.7%，2年平均增長0.3%，日均產量1,081萬噸。進口煤炭2,805萬噸，按年增35.8%。生產天然氣159億立方米，按年升11.3%，增速較7月加快1.5個百分點，比2019年同期增長15.5%，2年平均增長7.5%，日均產量5.1億立方米。

至於8月發電量7,383億千瓦時，按年升0.2%。首8個月發電量53,894億千瓦時，按年增11.3%。原鋁產量316萬噸，按年增0.4%；首8月原鋁產量2,608萬噸，按年升8.3%。粗鋼產量8,324萬噸，按年下降13.2%；首8個月粗鋼產量73,302萬噸，按年增5.3%。鋼材產量10,880萬噸，按年降10.1%；首8個月鋼材產量91,833萬噸，按年升7.3%。