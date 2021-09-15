【瑞通推介】恒指3日最多累挫逾千點　投資者反手撈好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國8月通脹率低於預期，降低市場對聯儲局縮減買債的憂慮，但同時關注企業稅率可能上調，道指周二(14日)收報34,577點，跌292點或0.8%。恒指周二最低見25,377點，收報25,502點，跌311點或1.2%，失20天線，恒指兩日累挫700點後，周三(15日)早段曾再跌逾370點，回落至25,131點，跌穿周二低位，暫錄3連跌。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流入逾2,100萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,100萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價24,500至24,599點，而熊證街貨重貨區為收回價26,200至26,299點。

小米集團連日險守23元水平，周二收報23.25元，跌0.6%，是ATMX中跌幅最小股份。公司在其手機官方微博公布概念新產品：小米智能眼鏡探索版亮相，採用MicroLED光波導技術，具備通話、導航、拍照、翻譯等功能。小米連跌2個交易日，周三早段好淡爭持，力守23元。周二各有逾90萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。

比亞迪股份5連跌後，周二回升2.7%收市，報263元，重越20天線。工信部部長肖亞慶近日表示，內地新能源汽車正處加速發展期，鼓勵企業兼併重組做大做強，進一步提高產業集中度。另有券商研究報告指中國新能源車的需求及增長穩固，調升2025年新能源車滲透率預測。比亞迪周三早段跌逾2%，回落至260元以下整固。周二有超過2,200萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾900萬元淨流入。

紫金礦業周二收挫4.5%於11.84元，結束3日升勢，但仍處各移動平均線之上。美國聯儲局下周議息，議息結果將左右美元走勢，繼而影響金價、銅價等未來走向。美國8月通脹有放緩迹象，金價隔晚靠穩。紫金周三早段跌近2%，回試11.5元水平。逾60萬元在周二淨流出其輪證好倉，淡倉則有約10萬元淨流入。

蘋果公司在發布會中公布新iPhone，周二收跌1.3%於40.55元的手機設備股瑞聲科技，周三早段好淡爭持，暫守40元關。周二有近420萬元淨流入其輪證好倉，淡倉亦有小量資金淨流入。

中國海洋石油周二曾漲逾2%，高見8.49元的兩個月高位，惟其後出現沽壓，以全日低位8.24元收市，倒跌0.6%。有券商看好布蘭特油價年底前表現，但油股仍明顯落後油價升勢，認為中海油股價有較大上升空間。國際油價周二微升，中海油周三早段靠穩，高見8.35元，逆市升逾1%。周二有逾310萬元淨流出其好倉，淡倉則有約10萬元淨流入。

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