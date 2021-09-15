【高盛推介】騰訊連跌3日　資金部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股由本周一(13日)起連日受壓，周三(15日)早段繼續下跌。早上低開見458港元，為過去兩周低位後跌幅收窄至約2.5%，目前為連續第3日下跌。據騰訊報表披露，騰訊周二於聯交所回購22萬股，涉資約1.05億元。

有報道指中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於加強網絡文明建設的意見》，當中提及需加強網絡空間道德建設、行為規範、加強個人信息保護法等，並要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。亦有報道指江蘇省消費者權益保護委員會，周二就前期調查發現的網絡彈窗問題，公開約談包括騰訊的14間企業。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金積極部署好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約3.2億元，為同期最多資金流入的相關資產。當中認購證佔約2.3億元，而周二流入牛證的資金則有約630萬元，並較集中在430至460元間收回價的產品。

淡倉方面，則見周二部署熊證的資金主要沽出遠熊，並轉倉部署收回價較近的產品。

觀察港股通資金流向，則見周二北水轉向買入騰訊，錄得約3.3億元資金淨買入。

騰訊購證22441，行使價500元，2021年11月24日到期，實際槓桿8.6倍，貼價、行使價460至500元間產品中，槓桿最高。

騰訊購證22448，行使價546.38元，2021年12月31日到期，實際槓桿8.0倍，熱門條款。

騰訊購證21857，行使價595.5元，2021年12月28日到期，實際槓桿9.3倍，價外、低面值。

騰訊牛證60234，收回價425元，行使價422.2元，換股比率500，槓桿比率11.2倍，相近收回價近牛中街貨較低。

騰訊牛證52575，收回價410元，行使價407.2元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，近41元收回距離遠牛。

騰訊沽證24338，行使價400.2元，2022年1月25日到期，實際槓桿5.5倍，貼價。

騰訊熊證52984，收回價510元，行使價513元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，高槓桿貼熊。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。