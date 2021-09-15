【產經直播】市況弱勢　沈大師醒你部署貼士！

美國最新通脹數據低過預期，雖然令市場對收水憂慮降溫，但另一邊廂內地監管措施及整改一浪接一浪，加上最新工業、零售及固投增速，全遜預期，港股弱勢難除？恒指會否下試近期低位約24,500點？想要對沖正股有乜好選擇？

雖然恒指以及科指走勢相當差，但部分國策受惠股，例如新能源股及電動車等走勢相對好得多，這些板塊仍然值得吸納作中線部署？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有訊匯證券行政總裁沈振盈及南方東英銷售及產品策略部ETF策略師李溢琳為大家逐一解答。

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