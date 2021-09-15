會計諮詢專家協會支持與內地行業間共同協作

香港會計諮詢專家協會創會會長兼羅兵咸永道亞太及中國主席趙柏基出席活動時表示，期望發揮香港會計界的專業影響力，推動香港作為國際商業和金融中心的可持續發展，以及與內地行業間的共同協作。同時會積極培養青年專業人才，連接粵港澳等地發展對會計人才的需求。目前中國政府推出多項具有針對性的支持政策，對會計專業機構，以及香港各類型的企業而言是很好的發展機會。

他提到，會計行業在保證市場經濟體系能夠良好營運的基礎發揮重要作用，目前在中國整體發展的大戰略下，會計以及相關的專業領域人才亦可以發揮關鍵的橋樑和支撐作用，有助香港的企業和年輕人更融入國家發展計劃，並支持大灣區在金融、科技、貿易、物流等方面發展。

他又期望，香港企業、青年人才和專業人士在日後能有更多合作，積極融入中國發展大局，同時提升企業和自我價值，並在數字碼經濟時代，在「雙循環」發展中發揮所長。

另外，趙指出，科技創新、數碼化是全球趨勢，許多新的概念和技術正高速發展，打破傳統、重新構建經濟發展模式和日常生活方式。創新對會計及相關專業機構十分重要，例如怎樣保證核心業務的持續、穩定發展；利用創新科技提升專業服務的水準，擴闊專業服務的範圍，亦是業界長期關注的重點和發展方向。

他表示，會計業界一直都非常積極支持初創企業，包括在商業、財務等提供諮詢，而會計界亦可以從初創企業的前瞻性科技中受益，將新科技帶給傳統企業，作轉型參考用途。