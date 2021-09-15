報告：香港個人消費次季增長6.5%　信用卡欠結回升

環聯公布《2021年第二季信貸行業分析報告》顯示，隨着香港經濟持續從疫情中恢復，本地生產總值連續第二個季度錄得強勁增長，主要信貸市場指標亦有所改善。個人消費於2021年第二季按年增長6.5%，是推動信貸市場復甦的一大因素。

與此同時，環聯亦公布近期於金融服務高峰會上發表研究結果顯示，信用卡市場之消費者忠誠度的動態變化及信用卡貸款用戶的行為模式。最近一季，所有主要無抵押信貸產品的新增貸款宗數(衡量新開戶口的指標，反映信貸供求)錄得按年增長，其中信用卡表現尤為強勁，增長高達26%。有別於其他主要信貸產品，信用卡的應繳款項結欠亦有增幅，與2020年第二季相比按年增長1%，是自2019年第四季以來首次錄得按年增幅。新增貸款宗數增長反映了經濟及消費水平回升，消費者回歸信貸市場並開始再次使用信貸產品。

研究結果又指出，所有主要消費者信貸產品的逾期還款率均有所改善。當中以無抵押私人貸款、無抵押循環貸款及信用卡的改善情況最為理想，逾期還款率分別按年改善25、18及11個基點。

環聯近期的消費者脈搏研究報告的結果亦證實，香港消費者信貸市場前景及表現普遍有所改善。2021年第二季報告指出，目前家庭收入因疫情而受到負面影響的受訪者人數下跌11個百分點。雖然仍有45%香港市民的收入受到拖累，但數據顯示疫情的影響正在減退。