無新意又如何！華爾街料iPhone 13在換機潮下仍暢銷

蘋果公司(Apple)發布一系列新品，包含最受矚目的iPhone 13系列，儘管與上一代無大革新，惟華爾街相信，單靠Apple擁有10億計的基礎用戶，在5G換機周期下仍能實現數百萬部的銷量。

iPhone 13系列未有一如市場傳言附帶衛星通訊功能，只是在處理器、電池、儲存容量及相機有所升級，並推出多種新顏色，整體新鮮感略嫌不足。儘管如此，Global Data資深科技業分析師Anisha Bhatia表示，Apple有相當多的基礎用戶等待升級，隨着業界推出大規模促銷，iPhone 13將延續由iPhone 12開始的5G超級換機周期。

Wedbush分析師Dan Ives估計，全球10億iPhone用戶中，約有2.5億超過三年半沒有升級新機，這是蘋果基礎用戶中龐大被壓抑的需求。他預計中國市場將出現約20%的換機潮，預期iPhone 13升級周期將進入良好階段。他又指，Apple是他最喜歡、最會操作5G轉型的大型科技公司。

FactSet數據顯示，華爾街預計今年iPhone營收接近1,942億美元，較去年增長55.6%，是3年來首次手機營收實現年度增長。市場預計2022年度將持續增長，達1,945億美元。華爾街認為，儘管iPhone無作出重大升級，仍能銷售數百萬部，而且Apple的現金儲備將繼續增長，幫助公司善用龐大資源持續創新。

華爾街對iPhone 13銷情樂觀，惟Apple對衛星功能隻字未提，之前被炒上的美國衛星通信公司Globalstar股價周二(14日)重挫近23%。該股過去一個月漲逾 26%，更在8月30日飆升63%，主要因為有報道指iPhone 13將搭載高通晶片，能連接到低地球軌道的太空衛星。其他衛星股都跟跌，包括Iridium Communications下跌3.5%；AST SpaceMobile挫5.4%。