【高盛推介】友邦受壓回調　資金趁低部署

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險本周一(13日)起受壓回調，當中周二(14日)跌約0.6%。周三(15日)則早上低開約0.6%後曾短暫反彈，最高見94.2港元。但及後跌至90元大關附近，最低見90.45元，為1個月低位，目前為連續第3日下跌。

鑑於新冠肺炎疫情的最新發展，保監局宣布容許以非親身銷售方式分銷特定保障型保險產品的臨時便利措施延長至2022年3月31日，並已向獲授權的人壽保險公司發出通函。早前有券商指香港公布的「來港易」計劃，料友邦將從大中華地區重新放寬過境限制中受益。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於本周一錄得約70萬元資金流入後，周二獲資金轉向沽出。認沽證則於周二獲資金轉向流入。

牛熊證方面，則見周二部署牛證的資金主要沽出，並見有部分轉倉至90元以上收回價的產品。而熊證則於周二獲資金轉向流入，並集中在102元以下收回價的產品。

友邦購證17205，行使價88.93元，2021年12月28日到期，實際槓桿8.1倍，貼價、低街貨。

友邦購證24487，行使價100元，2022年3月28日到期，實際槓桿7.6倍，高槓桿、中期。

友邦牛證52525，收回價85元，行使價84.4元，換股比率100，槓桿比率13.7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

友邦牛證55635，收回價80元，行使價79.4元，換股比率100，槓桿比率7.7倍，近10.5元收回距離遠牛。

友邦沽證24016，行使價93.83元，2021年12月23日到期，實際槓桿7.0倍，貼價。

友邦熊證50069，收回價100元，行使價100.6元，換股比率100，槓桿比率8.9倍，市場上首3高槓桿之一貼熊。

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