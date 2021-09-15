電動車銷售強勁　南韓8月汽車出口增4%

據南韓產業通商資源部在周三(15日)公布的最新數據顯示，儘管全球汽車晶片短缺，但由於電動車等高階車型的銷售強勁，南韓8月汽車出口仍按年增長4%。

數據顯示，南韓8月份汽車的出口量達到13.5萬輛，按年增4%。以價值計算，出口額增長 17%，達到30億美元。南韓當局指出，由於疫情在東南亞地區持續蔓延，有愈來愈多的汽車製造商面臨車用晶片斷貨的危機。然而，南韓車廠的表現相對較好，因為他們透過供應鏈管理，最大限度地降低了供應鏈中斷的情況。

數據顯示，在此期間，南韓對北美的汽車出口額下跌12%至12億美元，但是對歐盟的出口額猛增64%，達到5.66億美元。南韓對東歐和中東的汽車出口也分別增長了60%和46.4%。報告中將整體汽車出口增長歸因於自環保車(eco-friendly cars)的強勁表現，8月份的出口量年增近1倍至30,000輛。

8月份，南韓國內汽車產量為23.4萬輛，按年增長0.7%。由於新冠肺炎疫情和工資談判等問題，部分當地生產線暫時停工。南韓當地汽車銷量達13萬輛，按年減少3.3%，部分汽車因晶片短缺而未能按時交付。