女股神伍德：美國經濟放緩　反有利成長股

方舟投資(ARK Invest)創辦人伍德(Cathie Wood)周二(14日)重申，隨tqbu 美國經濟活動放緩，有助提振成長型股票。

外媒報道，美國8月就業數據令人失望，以及消費者物價指數(CPI)疲軟，伍德將此視為美國經濟增速低於華爾街年初預期的迹象。伍德旗下的方舟創新ETF(ARKK)管理着211億美元的資產，是去年晨星(Morningstar)追蹤主動管理型美國股票基金中表現最佳的ETF。

伍德表示，今年初經濟自疫情中開放，引發大宗商品廣泛短缺，支撐周期性的價值股，但她認為如今正進入周期的另一端，相信市場將開始轉向成長及創新。

伍德目前仍重倉Teladoc Health、Unity Software等成長型股票，但ARKK今年已下滑5.5%，落後標普500指數近19%的漲幅。晨星數據亦顯示，方舟績效目前在593檔美國中型股成長基金中排名最低。

不過，伍德對特斯拉的信心似乎無法恢復。有外媒報道指，伍德旗下的方舟投資(Ark Invest)周二進一步減持特斯拉股份，套現6,620萬美元，乃本月第3度減持特斯拉股份，3次減持涉及合共27.2572萬股，總值2億美元。

同時，周二方舟買入視訊會議服務公司Zoom的23.56萬股股份以及羅賓漢(Robinhood Markets)23.6373萬股股份，並沽出銥星通訊公司(iridium communications)3.905萬股。