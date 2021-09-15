「新債王」岡拉克：美國經濟並未真的增長　美元長線看貶

有華爾街「新債王」之稱的雙線資本(Doubleline Capital)創辦人岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示，從金銅比來看，美國國債孳息率遭到壓制，黃金價格略低。他認為，美元將會貶值，建議投資者買入新興市場股票。

岡拉克指出，如今所看見的美國經濟增長不是真的，只是聯儲局動用了龐大的工具製造出來的消費潮。消費並不是真正的經濟，經濟是關於生產的。當民眾用振興資金購買亞洲生產的商品時，會顯示在國內生產總值(GDP)上，但它實際上是亞洲的GDP。在美國僅僅是消費，所以經濟實際上並沒有那麼強勁。

他又指，與抗通脹債券(TIPS)相比，黃金「看起來有點便宜」。他指出，從「金銅比率」來看，美國10年期國債孳息率毫無道理，孳息率應該要落在3%，這顯現出美聯儲局和財政部操控的迹象。

與次同時，岡拉克也表示，不久前他才第一次買進了歐洲股票。另外，有趣的是，岡拉克似乎也建議了投資者不要與聯儲局對抗，在每次拋售時，增持債券好倉。

今年初，岡拉克就曾表示堅信美元將會貶值，惟他表明美元貶值不會在短期內發生。目前，他對美元仍持中立態度，但強調貶值會是長期的趨勢。他又謂，若美元發出下行的信號，將強烈建議買入新興市場股票。據其說法，美元周期為7至8年。美元指數可能將從現在的92左右跌至70以下，但是不會在今年發生。