戴德梁行維持全年樓價升8至10%預測

戴德梁行發表2021年第3季住宅市場回顧及展望，該行董事及香港研究部主管陳健珩預期，今年首9個月整體物業買賣共77,369宗，將較去年同期升約27%，期內住宅物業成交料約57,956宗，勢同創2012年後同期新高。

不過，若按季分析，第3季住宅物業成交宗數料17,825宗，將按季跌約19%，主因平價盤陸續被消化，業主議價空間收窄，買賣雙方拉鋸令樓市步入整固期，加上暑假期間市場缺乏大型新盤，預計本月住宅成交量將跌至約4,700宗。

戴德梁行香港估價及顧問服務部董事黎劍明指出，據差估署數據，整體住宅價格首7個月已升約4.3%，短期內有望超越2019年5月高峰。個別屋苑已升穿歷史高位，他指出，以沙田第一城(第4期)為例，本月最新平均實用呎價約1.98萬元，按季升約2.1%，並創出新高紀錄。至於鰂魚涌太古城(高山臺)及港島南貝沙灣(第2期)，價樓亦按季錄約2.5%及4.9%增長。

展望後市發展，黎劍明表示，樓市經過一輪熾熱成交後，需要時間累積新一輪購買力，而且年底為傳統按揭淡季，銀行較少積極爭取生意，預期第4季成交量繼續平穩發展，並由一手住宅主導市場。該行推算，今年9至12月將有約8,900個潛在一手供應，當中不乏為大型樓盤，如銷售反應理想，對樓價發展有指導作用。

該行預計樓價全年升8至10%，第4季會繼續平穩發展，年底前樓價有約3%的上升空間。