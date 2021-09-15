金價企穩1800美元 紐油升1%
2021年09月15日 16:23
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美匯指數報92.52；港匯見7.7784；離岸人民幣(CNH)報6.4336；美元兌日圓報109.43；歐元企1.1820，英鎊處1.3836。金價報1,801美元。布油報74.32美元，紐油升1%報71.17美元。道指期貨升53點。
●市後關注點
-20:30 加拿大8月消費物價指數(CPI)
-21:15 美國8月工業生產
●恒生指數兩萬五關失而復得，全日收報25,033點，跌469點或1.84%。國企指數跌145點或1.6%，收報8,936點；科技指數跌204點或3.14%，收報6,298點；主板成交1,570億港元。大型科網股領跌，騰訊跌4.1%；美團跌4.49%；阿里巴巴跌2.71%；京東集團挫5.9%。https://bit.ly/2XkXwnm
-澳門諮詢修訂博彩法，濠賭股全線洗倉，美資最傷。
-傳中國住建部通知銀行，恒大不會支付下周到期貸息。
●滬深三大指數報跌，外資淨買入21.4億人民幣。https://bit.ly/3nzwC64
●任正非：華為處發展關鍵時期，美國打壓反更團結。
●疫情持續，富國銀行再推遲重返辦公室日期至11月。
●華爾街大鱷押注虛幣市場，投資量化交易公司Radkl。
●微軟宣布最高600億美元股份回購計劃。
●英國通脹升至3.2%，創9年新高。
●女股神伍德：美國經濟放緩，反有利增長股。
●「新債王」岡拉克：美國經濟並未真的增長，美元長線看貶。
●SEMI料明年全球晶圓廠設備支出近7,800億元再破頂。
●報告：香港個人消費次季增長6.5%，信用卡欠結回升。
●中國經濟：
-8月原煤產量轉升0.8%，天然氣生產漲逾11%。
-中國8月社會消費品零售總額按年增2.5%，遠遜預期。
-8月內地樓價升勢放緩，廣州按月倒跌。
-內地監管高層擬周四與美投行高層舉行視象會議。
-惠理：中央或准部分房企違約，內地有條件再降準。
-傳中國住建部通知銀行，恒大不會支付下周到期貸息。
●傳債券通「南向通」最快今公布，或下周五上線。
●港人過去一年人民幣儲蓄淨增1,630億元。
●報告：香港次季樓價升2.6%，跑贏內地及新加坡。