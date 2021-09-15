金價企穩1800美元　紐油升1%

美匯指數報92.52；港匯見7.7784；離岸人民幣(CNH)報6.4336；美元兌日圓報109.43；歐元企1.1820，英鎊處1.3836。金價報1,801美元。布油報74.32美元，紐油升1%報71.17美元。道指期貨升53點。

●市後關注點

-20:30 加拿大8月消費物價指數(CPI)

-21:15 美國8月工業生產

-澳門諮詢修訂博彩法，濠賭股全線洗倉，美資最傷。

-傳中國住建部通知銀行，恒大不會支付下周到期貸息。

●任正非：華為處發展關鍵時期，美國打壓反更團結。

●疫情持續，富國銀行再推遲重返辦公室日期至11月。

●華爾街大鱷押注虛幣市場，投資量化交易公司Radkl。

●微軟宣布最高600億美元股份回購計劃。

●英國通脹升至3.2%，創9年新高。

●女股神伍德：美國經濟放緩，反有利增長股。

●「新債王」岡拉克：美國經濟並未真的增長，美元長線看貶。

●SEMI料明年全球晶圓廠設備支出近7,800億元再破頂。

●報告：香港個人消費次季增長6.5%，信用卡欠結回升。

●中國經濟：

-8月原煤產量轉升0.8%，天然氣生產漲逾11%。

-中國8月社會消費品零售總額按年增2.5%，遠遜預期。

-8月內地樓價升勢放緩，廣州按月倒跌。

-內地監管高層擬周四與美投行高層舉行視象會議。

-惠理：中央或准部分房企違約，內地有條件再降準。

-傳中國住建部通知銀行，恒大不會支付下周到期貸息。

●傳債券通「南向通」最快今公布，或下周五上線。

●港人過去一年人民幣儲蓄淨增1,630億元。

●報告：香港次季樓價升2.6%，跑贏內地及新加坡。