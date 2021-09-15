中國恒大落得如斯田地　專家指皆因犯下兩大錯？

外媒報道，中國恒大犯下「2大錯」，才落得如斯田地。基金管理公司Matthews Asia固定收益主管Teresa Kong周三(15日)受訪時指，第一個「罪過」是借太多錢，負債逾3,000億美元，為全球負債最多的房地產開發商。第2項罪過是「公司治理有問題」。

據指，恒大問題於過去幾周不斷升級，先是兩度警告投資者可能違約，周二(14日)再警示存在交叉違約風險，意味風險或蔓延至其他相關產業；同時，指出其房地產銷售持續顯著惡化，加劇現金流問題。恒大正努力透過變賣各種資產來籌集現金，惟該批資產尚未成功易手。

恒大網站顯示，恒大在中國280多個城市擁有1,300多個房產項目。據報道，憤怒的購屋人士及投資者過去幾天在多個城市爆發抗議活動。Kong稱：「恒大在房地產交付方面的能力已完蛋，若這部分被截斷，可能看到更多問題。」

Kong還指，持有恒大債券的外國投資者目阱肯定緊張到「汗流浹背」，因為依照中國政府維持社會穩定的目標，會先將購屋族權益擺在首位，以確保有足夠的信心跟流動性，其次才是經驗較少的散戶投資者，離岸投資者可能被放到最後。