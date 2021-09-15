谷歌控訴南韓忘恩？　指每年帶來逾800億元經濟利益

外媒報道，Google昨遭南韓公平交易委員會(KFTC)罰款2,074億韓圜(13.9億港元)，谷歌今(15日)表示不滿，指該平台每年為南韓消費者帶來12萬億韓圜(804億港元)的經濟利益，卻遭監管當局打壓。

報道指，Google於一場線上活動中，引述新加坡經濟戰略公司AlphaBeta數據表示，公司每年透過Play商店提供5.1萬億韓圜利益，透過搜尋引擎服務提供4.2萬億韓圜的利益，並透過包括谷歌文件在內的應用程式提供2.5萬億韓圜的利益。此外，公司每年更為南韓企業帶來10.5萬億韓圜的經濟利益。

Google引述牛津經濟研究院(Oxford Economics)數據指出，旗下YouTube平台去年料為南韓GDP貢獻1.59萬億韓圜，並協助創造8.6萬個工作機會。

在南韓監管機構及政界人士控訴谷歌的不公平商業行動後，谷歌近期面臨愈來愈多的審查。南韓公平交易委員會昨(14日)以濫用安卓市場優勢地位為由開罰，谷歌則指南韓公平交易委員會沒有確實考慮其為南韓企業及消費者帶來的利益，料將提出上訴。