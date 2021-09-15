南向債券通下周五登場　每日額度200億人民幣

香港金管局及中國人民銀行公布，「南向債券通」下周五(9月24日)正式登場。目前，「南向通」年度總額度為5,000億元等值人民幣，每日額度為200億元等值人民幣。

據公告指出，「南向通」將遵循內地與香港債券市場相關法律法規，遵守現行香港債券市場政策框架，不改變內地機構投資者「走出去」投資香港及全球債券市場的政策安排，具體規則另行制定。

中國境內投資者可以自主選擇通過境內債券登記結算機構，或境內託管清算銀行託管其債券資產。而選擇境內債券登記結算機構託管債券的境內投資者，應通過境內電子交易平台與交易對手達成交易，並通過人民幣跨境支付系統辦理債券交易的資金支付。

中國投資者可使用人民幣或外匯參與「南向通」，相關資金只可用於債券投資。

公告又警告，境內投資者不得通過「南向通」非法套匯。使用人民幣投資外幣債券的境內投資者，可通過銀行間外匯市場辦理外匯資金兌換和外匯風險對沖業務，投資的債券到期或賣出後境內投資者不再繼續投資的，相關資金應匯回境內並兌換回人民幣。

人行表示，與「北向通」一樣，「南向通」也採用了國際通行的名義持有人制度安排。內地債券登記結算機構、託管清算銀行通過在香港開立名義持有人賬戶的方式，為內地投資者提供債券託管結算服務。

早於2017年7月，人行會同港金管局與各方推出「北向通」。「北向通」開通前，境外投資者持有我國債券約為8,500億元人民幣。截至目前，這規模已達到3.8萬億元人民幣，年均增速超過40%。其中，「北向通」的境外投資者持債規模約1.1萬億元人民幣，4年來累計成交量為12.3萬億元人民幣。全球前100大資產管理機構中，已有78家參與。