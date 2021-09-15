銅鑼灣舖位空置率大幅回落至10.06%

零售及餐飲租客為趕及聖誕新年傳統消費旺季而積極承租舖位，令今年商舖租賃旺季提早出現。中原(工商舖)資料顯示，8月份5大核心消費區中，以銅鑼灣表現最出色，區內舖位空置率錄得約10.06%，按年大幅回落1.53個百分點。

該行商舖部董事黃偉基表示，5大核心區包括中環、灣仔、銅鑼灣、尖沙咀及旺角，當中銅鑼灣商舖上月空置率為5區中最低，而按月數字維持不變。該區為本港主要核心消費區，除了是旅客必到之處，亦是港人熱愛的消遣地區，因此即使沒有遊客消費，區內零售及餐飲市道仍有一定支持，加上個別舖位租金叫價顯著回落，帶動對區內舖位租務交投。資料顯示，東角道24至26號地下雙號舖連1樓，總面積約1,730方呎，短租一段時間後，新近獲長租客進駐，成交月租約20萬元，新租客為零售商。

至於中環及灣仔商舖空置率按月錄得輕微跌幅，按年仍然上升。其中中環8月份舖位空置率錄約20.47%，比7月減少糸約0.07個百分點，灣仔舖位空置率則約14.77%，按月回落0.15個百分點。兩區空置率按年分別高約0.09及0.06個百分點。

黃續稱，九龍區方面，尖沙咀區表現較為突出，該區8月份商舖空置率錄得約15.51%，對比去年同期減少約0.97個百分點，按月則微漲約0.04個百分點。而旺角區商舖空置錄得約11.81%，按月下跌約0.06個百分點，按年則跌約0.45個百分點。