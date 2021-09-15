南向債券通即將登場　具體點交易？

「南向債券通」開通，將為國際金融機構提供誘因在香港投放更多資源，在債券承銷、交易、託管等各個環節服務「南向通」投資者，並有助吸引更多內地和海外機構來港發債，推動香港債券市場發展，進一步鞏固香港的國際金融中心地位。

合資格投資者範圍首階段包括人民銀行認可的部分內地公開市場業務一級交易商及合格境內機構投資者(QDII)與人民幣合格境內機構投資者(RQDII)，待「南向通」落地實施及運作順暢後，將循序漸進擴大合資格投資者範圍。

可投資範圍參照「北向通」安排，初期先開通現券交易。標的債券為透過香港市場買賣的所有境外發行的債券。合資格投資者須與金管局指定的做市商進行交易。待「南向通」運作順暢，逐步加入更多做市商。

「南向通」將為合資格投資者提供一條嶄新而且便捷的投資路徑。此路徑借鑑「北向通」的操作模式，透過兩地金融基礎設施的連接，讓內地投資者投資香港債券市場。好處在於內地投資者可以沿用它們在內地市場習慣的模式進行投資。

內地投資者可使用人民幣及外匯進行投資，使用人民幣投資外幣債券的投資者，可通過内地銀行間外匯市場辦理資金匯兌及相關外匯風險對沖業務。

鑑於現行QDII/RQDII制度運作多年，並且是内地投資者熟悉的操作模式，所以除上述的兩地金融基礎設施連接模式外，「南向通」亦允許合資格投資者通過試點託管銀行的連接，投資香港債券市場原則上兩條路徑的可投資債券範圍是一致的，只是系統建設需時，新開通的金融基礎設施連接模式在初期會先開通人民幣及港幣債券，稍後逐步擴展至其他幣種。