南向通下周五啟動　金管局：數日後公布莊家名單

香港金融管理局宣布，「南向債券通」將於下周五(9月24日)正式啟動，數日後該局將公布一批「南向通」香港債券造市商(市場莊家)名單，預計有逾10間。

金管局總裁余偉文表示，「北向通」推出至今已4年，目前吸引全球超過2,700名投資者參與。今年8月，「北向通」成交額逾5,700億元人民幣，佔境外投資者參與內地銀行間債券市場總成交額的6成，為開展「南向通」奠下良好基礎。

他續指，隨着「南向通」吸引更多內地資金進入香港債市，長遠而言有助擴大香港債市的投資者基礎，而債券發行人亦可更積極在香港提供面對內地投資者的債券，有助進一步豐富香港債市的產品類別。

目前「南向通」年度總額度為5,000億元等值人民幣，每日額度為200億元等值人民幣。而「北向通」不設額度限制。

余氏解釋，任何「互聯互通」機制的發展都需要過程，過去無論「北向通」還是「滬港通」、「深港通」等，均按風險可控，循序漸進的原則推進。事實上，「北向通」開通初期每日平均交易量約15億人民幣，目前每日平均交易量已提升至逾260億元人民幣，增長逾17倍。

金管局副總裁劉應彬補充指，「南向通」初期額度合理並充裕，未來將視乎市場需求及運行情況等作動態調整。

十一國慶節將至，市場揣測近期中港接連啟動「跨境理財通」及「南向債券通」，是否有特殊時機上的考慮。劉氏解釋，金管局一直就相關機制與人民銀行及其他監管機構作溝通，待相關籌備完成、市場條件成熟以及市場參與者準備充足等便會公布。