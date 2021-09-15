新盤UPDATES：市場錄多伙大銀碼一手成交
2021年09月15日 21:13
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新盤旺市持續，發展商積極推盤搶客，其中鰂魚涌THE HOLBORN及紅磡曼翹將於本周末展開首輪銷售，另有多個一手項目錄得大額成交。
●THE HOLBORN公布首輪銷售安排 共128伙周日發售
新盤旺市持續。恒基地產(00012)旗下鰂魚涌THE HOLBORN周三(15日)上載首輪銷售安排。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝指，項目推出128伙於周日(19日)發售，包括103伙一房單位及25伙開放式戶，實用面積由220方呎至260方呎，扣除最高6%折扣優惠後，折實售價580.82萬港元至803.41萬元，折實呎價25,309元31,507元，當中124伙折實售價不多於800萬元。
入場單位為B座5樓B8室，實用面積224方呎，開放式間隔，折實售價580.82萬元，折實呎價25,930元。
截至周三(15日)下午6時半，市傳項目累計收到逾800個認購登記，以首輪銷售128伙計算，超額認購逾5.2倍。
●曼翹累收逾6500個認購登記 周四截飛
紅磡新盤曼翹將於周六(18日)展開首輪銷售安排。發展商桂洪集團董事凌俊偉表示，項目自開放示範單位以來，市場反應熱烈，截至周三(15日)晚上8時，累收逾6,500個認購登記，超額認購逾49倍。
首輪銷售涉及130個單位，折實樓價由331.8萬至908.2萬港元，折實實用呎價由17,281元至28,016元。
仲量聯行香港項目策略及顧問部資深董事李遠峰指，項目於周四(16日)下午一時截止接受準買家認購登記，周五(17日)公布分組報到時段結果。
●THE HENLEY III或下周初進行次輪銷售
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III周三(15日)繼續開放示範單位及接受認購登記。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至周三晚，一星期共錄得1,180個認購登記，以3號價單81伙計，超額認購約13.6倍。
項目料短期內公布銷售安排，或下星期初鄰近中秋節前後進行次輪銷售。
●愛海頌錄3伙終止買賣合約 更新部分單位售價
長實集團(01113)旗下長沙灣愛海頌周二(14日)錄得3伙終止買賣合約，據一手銷售資訊網資料，相關單位為項目的第3座18樓F室、第3座21樓H室及及第5座6樓F室，分別在2019年和2020年成交，成交金額介乎833.9萬元至1,023.1萬元。
同日項目公布新銷售安排及更新部分單位售價，其中第5座6樓F室，價單售價由1,023.2萬元調升至1,189.2萬元，提價約16.2%。
美聯物業住宅部行政總裁布少明指，項目主打兩房及三房戶型單位，迎合上車、換樓及投資需求。適逢中秋佳節臨近，由周三(15日)起經美聯物業購買項目三房單位的買家，可獲贈「極品鮑魚盛宴」，名額5個，總值超過12萬港元。
●ST. GEORGE'S MANSIONS四房雙套成交售價及呎價創同類新高
超級豪宅成交湧現。信和置業(00083)等合作發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS剛售出第1座17樓A室，實用面積2,140方呎，屬四房雙套連儲物房連洗手間間隔，連一個車位，成交價1.17億港元，呎價約54,673元。是次成交售價及呎價均創項目四房戶型歷史新高。項目累售10伙，當中3伙為特色戶，累積套現逾13.9億元。
●逸瓏灣8四房戶售2428萬 呎價19612元雙破頂
一手新盤續錄成交。信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8剛售出1伙，為1座17樓A室，屬四房連兩套房間隔，實用面積1,238方呎，成交價2,428萬元，呎價約19,612元，創屋苑分層標準戶單位的成交價及呎價新高。
●尚悅．天城12號洋房招標售出 成交價3018萬
洋房物業需求殷切。恒基地產(00012)旗下元朗尚悅．天城，剛以招標形式售出12號洋房，實用面積1,772方呎，前庭及花園面積分別114與230方呎，天台則為431方呎，連車位及豪華裝修成交價3,018萬港元，呎價約17,032元。
項目開售至今合共售出14伙洋房，套現逾3.63億元。
●匯璽II售出四房戶 成交價4198萬
新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽II剛售出1伙。據一手銷售資訊網資料，項目第5A座42樓B室，實用面積1,234方呎，屬四房連雙套房間隔，以4,198.8萬元成交，呎價約34,019元。