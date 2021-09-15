新盤UPDATES：市場錄多伙大銀碼一手成交

新盤旺市持續，發展商積極推盤搶客，其中鰂魚涌THE HOLBORN及紅磡曼翹將於本周末展開首輪銷售，另有多個一手項目錄得大額成交。

●THE HOLBORN公布首輪銷售安排 共128伙周日發售

入場單位為B座5樓B8室，實用面積224方呎，開放式間隔，折實售價580.82萬元，折實呎價25,930元。

截至周三(15日)下午6時半，市傳項目累計收到逾800個認購登記，以首輪銷售128伙計算，超額認購逾5.2倍。

●曼翹累收逾6500個認購登記 周四截飛

紅磡新盤曼翹將於周六(18日)展開首輪銷售安排。發展商桂洪集團董事凌俊偉表示，項目自開放示範單位以來，市場反應熱烈，截至周三(15日)晚上8時，累收逾6,500個認購登記，超額認購逾49倍。

首輪銷售涉及130個單位，折實樓價由331.8萬至908.2萬港元，折實實用呎價由17,281元至28,016元。

仲量聯行香港項目策略及顧問部資深董事李遠峰指，項目於周四(16日)下午一時截止接受準買家認購登記，周五(17日)公布分組報到時段結果。

●THE HENLEY III或下周初進行次輪銷售

項目料短期內公布銷售安排，或下星期初鄰近中秋節前後進行次輪銷售。

●愛海頌錄3伙終止買賣合約 更新部分單位售價

同日項目公布新銷售安排及更新部分單位售價，其中第5座6樓F室，價單售價由1,023.2萬元調升至1,189.2萬元，提價約16.2%。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指，項目主打兩房及三房戶型單位，迎合上車、換樓及投資需求。適逢中秋佳節臨近，由周三(15日)起經美聯物業購買項目三房單位的買家，可獲贈「極品鮑魚盛宴」，名額5個，總值超過12萬港元。

●ST. GEORGE'S MANSIONS四房雙套成交售價及呎價創同類新高

●逸瓏灣8四房戶售2428萬 呎價19612元雙破頂

●尚悅．天城12號洋房招標售出 成交價3018萬

項目開售至今合共售出14伙洋房，套現逾3.63億元。

●匯璽II售出四房戶 成交價4198萬