美股靠穩道指升近百點　油價漲逾3%

美股3大指數早段反彈，道指升90點，至34,667點；標指升13點，至4,456點；以科技股為主的納指升7點，至15,045點。港股夜期現報24,968點，跌70點；低水65點。

油價急升，布蘭特期油曾升3.43%，高見每桶76.13美元；紐約期油亦升3.42%至72.87美元。油股同樣向好，卡隆石油漲股價升7.21%，報36.27美元；西方石油升6.51%，報27.995美元。

中概股受壓，金山雲大跌7.19%、好未來挫5.89%、貝殼找房跌3.37%、騰訊音樂挫2.05%、霧芯科技挫3.66%。

微軟公布了一項規模高達600億美元的新股票回購計劃，並任命總裁兼法務總監Brad Smith為副董事長。該公司股價升逾1%。

【21︰31】美股周三早段個別發展，道指跌17點，至34,560點；標指升2點，至4,445點；以科技股為主的納指升9點，至15,047點。

歷史數據顯示，9月美股表現通常低迷。自1945年以來，美股在9月份平均下跌0.56%。分析師認為今年9月美股可能即將出現重大回調。

摩根士丹利投資總監Mike Wilson表示：「就標指而言，周期中段的轉變總是以指數的回調結束。回調也許是在本周，也許是一個月後。」Ava Trade的首席市場分析師Naeem Aslam表示：「交易員們仍擔心，雖然通脹增長緩慢，且美國非農就業數據疲弱，但聯儲局仍可能在今年開始縮減購債規模。」

個股方面，蘋果公司(Apple Inc.)產品發布會翌日，股價微升0.2%。新能源汽車生產商Nikola宣布將於2021年底開始生產TRE貨車，產能達每年3,000輛，其股價跌0.3%。