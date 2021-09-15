樓價UPDATES：多區錄二手樓減價易手個案

市場特色單位有價有市，屯門海典軒一個特色單位，附設200方呎平台，以1,200萬元獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●大坑光明臺錄本月首宗成交，屋苑1座高層H室，實用面積約616方呎，兩房間隔，8月放盤叫價1,468萬元，減價約80萬元或約5.4%，以1,388萬元沽出，呎價約22,532元。

●北角城市花園11座高層B室，實用面積約1,062方呎，三房間隔，望園景，獲區外換樓客以1,868萬元承接，呎價約17,589元，單位1996年至今升值近1.6倍。

●鰂魚涌康怡花園日前單日連綠3宗成交，屋苑N座極低層11室兩房戶，實用面積約461方呎，最近叫價調減至790萬元，最後多減5萬元，以785萬元易手，呎價約17,028元。

●北角維峯中層B室，實用面積約280方呎，一房間隔，獲區外首置客以690萬元承接，呎價約24,643元。原業主於2013年11月以635萬元購入單位，持貨近8年帳面獲利55萬元。

●筲箕灣港島‧東18中層C室，實用面積約531方呎，三房間隔，望樓景，減價25萬元，以955萬元交吉易手，呎價約17,984元。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨2期吉利徑4號中層C室，實用面積約626方呎，兩房間隔，望內園景，放盤一星期售出，作價840萬元，呎價約13,419元。屋苑放盤量約440個，最低入場費由610萬元起。

●長沙灣喜遇本月暫錄兩宗成交，其中低層E室一房單位，實用面積約298方呎，微減5萬元，以545萬元沽出，呎價約18,289元。新買家為上車客，為方便工作搬到九龍區，議價後即入市自用。

●牛頭角淘大花園P座頂層開放式單位，實用面積約242方呎，外區客睇樓一星期後，斥約510萬元入市，呎價約21,074元。原業主於2012年4月以260萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約250萬元。

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新界區

●荃灣樂悠居低層10室，實用面積約435方呎，兩房間隔，近日以745萬元沽出，呎價約17,126元。原業主於2014年6月以約416.2萬元購入單位，持貨約7年帳面獲利約328.8萬元，物業升值約79%。

●屯門海典軒1座高層特色單位，實用面積約637方呎，套三房間隔，連約200方呎平台，早前叫價1,350萬元放售，議價後以1,200萬元成交，呎價約18,838元。

●元朗泉薈2座中高層A室，實用面積約516方呎，兩房間隔，以680萬元沽出，呎價約13,178元。原業主於2014年10月以約398萬元購入單位，現轉手帳面獲利約282萬元。

●沙田碧濤花園1期1座高層E室，實用面積約662方呎，套三房間隔，望山景，放盤1個月，減價52萬或5.7%，以868萬元沽出，呎價約13,112元。

●馬鞍山新港城L座高層5室，實用面積約551方呎，三房間隔，以957萬元易手，呎價約17,368元。原業主持貨3年帳面獲利約129萬元，升值約15.6%。

●大埔海寶花園A座高層7室，實用面積約518方呎，三房間隔，原開價675萬元，放盤1個月減價7萬元，以668萬元售出，呎價約12,896元。

●粉嶺中心本月至今暫錄約兩宗成交，屋苑K座中層6室三房戶，實用面積約520方呎，以660萬元獲承接，呎價約12,692元。原業主持貨10年帳面獲利約377萬元，單位升值逾1.33倍。