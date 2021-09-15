貨櫃產量創高仍難紓航運困局　塞港勢延至明年底？

西方傳統購物旺季即將殺到，不過貿易商仍面對苦無貨櫃之困。雖然中國內地的貨櫃箱製造商已趕工做出破紀錄數量的貨櫃，惟海運業內人士仍警告，這對於緩解全球供應鏈緊張幫助不大。台灣「貨櫃三雄」之一萬海航運更表示，塞港問題將持續影響2022年全年，運費恐怕也難以下調。

根據顧問公司Drewry的資料，上述3家內地貨櫃生產商，大約製造了全球80%的貨櫃。今年全球貨櫃業界將會生產有史以來最多的20呎貨櫃(TEU)，總數為520萬個，較去年增加至少66%。

主要貨櫃輪公司赫伯羅德(Hapag-Lloyd)估計，貨櫃箱的數量現在已比航運塞船危機發生前多了20%，惟其船隊經理Niklas Ohling表示，情況只是杯水車薪。究其原因，Drewry分析師John Fossey指出，全球正在流通的貨櫃數量其實「足夠」承擔貿易量，但就因分配嚴重不均，「是物流管理的問題多於貨櫃供應的問題」。

截至周二，反映國際航運運費的「波羅的海乾散貨指數」(Baltic Dry Index)今年以來已累升2.09倍，而同日運送煤炭和鐵礦石等大宗商品的「好望角型散裝船運平均運價」(Capesize 5TC average)亦創出2010年以來最大單日升幅。

以在港上市、全球最大貨櫃製造商之一、總部位於深圳的中集集團為例，8月製造與銷售貨櫃數量同創新高，而今年上半年的乾貨櫃售出114萬隻，為去年同期的3倍。訂單量大之餘，售價也大幅提高，截至6月底，一個20呎貨櫃的價格達3,645美元，比2019年底漲價超過一倍，故見該企上半年貨櫃製造業務收入高達274.5億元人民幣，按年大增2.24倍。

另外，全球運力排行第13的萬海航運總經理謝福隆向投資者表示，現階段碼頭塞港仍然嚴重，美西航線受影響最大。目前越南、泰國、馬來西亞不少工廠因疫情被迫停工，東南亞供應鏈無法正常運作。而美國零售業庫存低，加上塞港，貨期延誤恐拖到第4季。如果明年疫情仍無法緩解，塞港問題將持續影響至明年底。