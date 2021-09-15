貨櫃產量創高仍難紓航運困局 塞港勢延至明年底？
2021年09月15日 22:00
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西方傳統購物旺季即將殺到，不過貿易商仍面對苦無貨櫃之困。雖然中國內地的貨櫃箱製造商已趕工做出破紀錄數量的貨櫃，惟海運業內人士仍警告，這對於緩解全球供應鏈緊張幫助不大。台灣「貨櫃三雄」之一萬海航運更表示，塞港問題將持續影響2022年全年，運費恐怕也難以下調。
全球最大的貨櫃箱製造商包括中集集團(02039)、東方國際和新華昌，雖要求員工加班以增加產量，但仍無法滿足客戶需求，遠洋航運缺櫃問題持續。
根據顧問公司Drewry的資料，上述3家內地貨櫃生產商，大約製造了全球80%的貨櫃。今年全球貨櫃業界將會生產有史以來最多的20呎貨櫃(TEU)，總數為520萬個，較去年增加至少66%。
主要貨櫃輪公司赫伯羅德(Hapag-Lloyd)估計，貨櫃箱的數量現在已比航運塞船危機發生前多了20%，惟其船隊經理Niklas Ohling表示，情況只是杯水車薪。究其原因，Drewry分析師John Fossey指出，全球正在流通的貨櫃數量其實「足夠」承擔貿易量，但就因分配嚴重不均，「是物流管理的問題多於貨櫃供應的問題」。
截至周二，反映國際航運運費的「波羅的海乾散貨指數」(Baltic Dry Index)今年以來已累升2.09倍，而同日運送煤炭和鐵礦石等大宗商品的「好望角型散裝船運平均運價」(Capesize 5TC average)亦創出2010年以來最大單日升幅。
以在港上市、全球最大貨櫃製造商之一、總部位於深圳的中集集團為例，8月製造與銷售貨櫃數量同創新高，而今年上半年的乾貨櫃售出114萬隻，為去年同期的3倍。訂單量大之餘，售價也大幅提高，截至6月底，一個20呎貨櫃的價格達3,645美元，比2019年底漲價超過一倍，故見該企上半年貨櫃製造業務收入高達274.5億元人民幣，按年大增2.24倍。
另外，全球運力排行第13的萬海航運總經理謝福隆向投資者表示，現階段碼頭塞港仍然嚴重，美西航線受影響最大。目前越南、泰國、馬來西亞不少工廠因疫情被迫停工，東南亞供應鏈無法正常運作。而美國零售業庫存低，加上塞港，貨期延誤恐拖到第4季。如果明年疫情仍無法緩解，塞港問題將持續影響至明年底。
港口及航運相關股成大贏家，物流需求亦大收旺場。長和(00001)旗下和記港口公布，與沙特阿拉伯薩勒曼國王能源園區(King Salman Energy Park，SPARK)就組建合資公司簽訂協議，管理及營運位於SPARK能源工業城內的保稅國際陸港及物流區域，涉及3平方公里並供進入環球市場設計的國際陸港，而所謂國際陸港是指在內陸地區建立的具有報關、報驗、簽發提單等港口服務功能的物流中心。該合資將捕捉中東等地區對能源產品有關的物流服務日益增長的需求。