一齊受靶！澳門博彩業整頓　累及美國公司股票

外國傳媒報道，中國監管層針對博彩業的整頓行動令一些美國公司股票受到打擊。在澳門有業務的博彩公司連續第2天下挫，此前澳門官員表示將收緊對本地博彩營運商的限制。

永利度假村周三(15日)一度下跌10.5%，前一交易日跌11%。這是該股自2020年3月以來最大兩日跌幅。拉斯維加斯金沙集團最高下跌6.2%，新濠博亞娛樂下跌11%，美高梅國際酒店集團一度下跌3.9%。

澳門經濟財政司司長周二(14日)在新聞發布會上表示，將增加特區政府在幸運博彩公司的直接監察權。

Purpose Investments的首席投資官Greg Taylor表示，這是另一個針對經濟中較快增長領域的監管升級行動，可能會讓投資者更加不願在中國擴大投資。

香港上市的澳門前幾大博彩股均創出紀錄新低，周三市值總計蒸發184億美元。外媒行業研究一隻追蹤亞洲博彩股的指數早前下跌23%。澳門官員表示，將就修改博彩法律制度進行公開諮詢，為期45天。

Jefferies分析師Andrew Lee等在一份報告中寫道，9月15日發布的澳門博彩法文件提出的問題多於答案，這顯著提高了澳門股票的短期風險，因此更看好那些專注美國市場的公司股票。

最近的整頓措施也損害了在美上市中概股。納斯達克金龍中國指數連續第6天下跌，周三一度下跌2.1%。

受中國8月份零售額弱於預期影響，中國電商股紛紛走低。阿里巴巴和京東均下挫逾2.6%，連續第3天下挫。百勝中國ADR一度下跌6%，此前該餐飲公司警告，因新冠疫情在中國爆發，第3季利潤可能下降高達60%。