東方日報B1：濠賭股市值失千四億　美資跌得最甘

《博彩法》諮詢文本提到，提升澳門永久性居民股東在公司資本所佔的比例，又不鼓勵賭牌有副牌的出現。另外，本周初澳門推出第二個五年規劃諮詢時，有官員解釋諮詢文本中「本澳博彩業的國際競爭力」的提升「競爭力」並不是提升「數量」，惹人擔心未來總賭牌數目會少於目前的6張(3張主牌加3張副牌)。

事實上，綜合各界分析，澳門官方就修訂《博彩法》作出更明確的解畫前，投資者都不宜沾手濠賭股，亦不要憧憬博反彈。摩根大通發表報告，將金沙中國、永利澳門和新濠國際的投資評級連降兩級，直接由「增持」劈至「減持」，將銀娛、澳博、美高梅中國的評級貶至「中性」，又狠削這些公司的目標股價31至56%不等。

摩通預料，澳門對博彩業將實施更嚴格的監管，加強資本管制、直接監督公司的操作、加強問責等都為持牌人的資本管理和營運帶來了不確定性。濠賭股前景「問題多過答案」，澳門政府能否在明年6月發放新賭牌也說不定，或許行業版圖等需要多等半年至9個月始能清楚。以現時市場將教育股等陰霾密布的板塊直接棄若敝履的態度來看，濠賭股「想搵人掃貨都難」，可以低位徘徊已偷笑。

另一間券商美銀證券則看得較為樂觀，認為市場對《博彩法》諮詢的消息反應過度。其中，博彩企業的董事會有政府代表，將可確保公司利益符合澳門政府長期發展目標。

要留意是，疫情尚未完結，同為美資券商的高盛表示，福建省最近爆發新的新冠肺炎確診個案，如傳染更廣，且情況延至本年底的話，將額外拖低今年澳門博彩業EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)約10至43%。

另外，如果澳門對外全面通關的預計日期由明年第一季尾，延至明年底，料明年行業EBITDA只會返回2019年未有疫情前的49%，較之前的67%預測更低。