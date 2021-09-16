東方日報B1：濠賭股市值失千四億 美資跌得最甘
2021年09月16日 00:26
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澳門周三起為修訂《博彩法》進行公眾諮詢。
澳門周三(15日)起為修訂《博彩法》進行45日公眾諮詢，由於官方對新賭牌總數、批給年期等重要資訊守口如瓶，又新增非法存款罪及派官員進駐博彩企業等建議，市場擔心遊戲規則改變，拖累6隻持牌濠賭股周三被洗倉，市值單日共蒸發近1,430億元。更甚者，中美對抗持續下，市場不難聯想美資賭企或「無得留低」，因此美資賭股跌得更甘，其中，金沙中國(01928)市值蒸發32.5%，創近10年收市新低！
同屬美資賭股、何超瓊擔任聯席董事長的美高梅中國(02282)以接近最低位收市，狂瀉26.81%，收報5.76元，創收市新低，較招股價15.34元跌62.45%。永利澳門(01128)瀉28.96%，收報6.4元，創收市新低，與金沙和美高梅齊創上市後最大單日跌幅。
《博彩法》諮詢文本提到，提升澳門永久性居民股東在公司資本所佔的比例，又不鼓勵賭牌有副牌的出現。另外，本周初澳門推出第二個五年規劃諮詢時，有官員解釋諮詢文本中「本澳博彩業的國際競爭力」的提升「競爭力」並不是提升「數量」，惹人擔心未來總賭牌數目會少於目前的6張(3張主牌加3張副牌)。
其他非美資賭股亦跌得慘烈。《博彩法》諮詢文本建議，指派政府代表進入賭企，以增加政府在這些公司的直接監察權，以更有效地保障產業發展及整體的社會利益，官員卻無明言具體操作，令市場擔心內地對企業的監管風暴或會在澳門賭業中重現。華資的澳博控股(00880)、銀河娛樂(00027)、新濠國際(00200)股價周三同挫逾兩成。
另外，澳門政府還建議新增一項刑事責任——非法接受現金或其他款項的存放罪。券商瑞信認為，這樣會縮減澳門的貴賓廳或高端中場的資金池。業務涉及博彩中介(俗稱疊碼仔)的太陽城集團(01383)周三股價挫8.19%，另一間疊碼仔德晉集團創始人旗下的澳門勵駿(01680)亦挫5.15%。
事實上，綜合各界分析，澳門官方就修訂《博彩法》作出更明確的解畫前，投資者都不宜沾手濠賭股，亦不要憧憬博反彈。摩根大通發表報告，將金沙中國、永利澳門和新濠國際的投資評級連降兩級，直接由「增持」劈至「減持」，將銀娛、澳博、美高梅中國的評級貶至「中性」，又狠削這些公司的目標股價31至56%不等。
摩通預料，澳門對博彩業將實施更嚴格的監管，加強資本管制、直接監督公司的操作、加強問責等都為持牌人的資本管理和營運帶來了不確定性。濠賭股前景「問題多過答案」，澳門政府能否在明年6月發放新賭牌也說不定，或許行業版圖等需要多等半年至9個月始能清楚。以現時市場將教育股等陰霾密布的板塊直接棄若敝履的態度來看，濠賭股「想搵人掃貨都難」，可以低位徘徊已偷笑。
另一間券商美銀證券則看得較為樂觀，認為市場對《博彩法》諮詢的消息反應過度。其中，博彩企業的董事會有政府代表，將可確保公司利益符合澳門政府長期發展目標。
要留意是，疫情尚未完結，同為美資券商的高盛表示，福建省最近爆發新的新冠肺炎確診個案，如傳染更廣，且情況延至本年底的話，將額外拖低今年澳門博彩業EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)約10至43%。
另外，如果澳門對外全面通關的預計日期由明年第一季尾，延至明年底，料明年行業EBITDA只會返回2019年未有疫情前的49%，較之前的67%預測更低。