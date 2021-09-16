楊聖武揸莊Prenetics投資風險多　借殼上市撞正中美金融戰

美國正加大對特殊目的收購公司(SPAC)的監管，令SPAC投資熱潮不再，追蹤SPAC表現的IPOX SPAC指數已由年初高位挫近三成，新上市的SPAC公司普遍跌破發行價。香港科創企業Prenetics此刻圖以逾百億元高估值與一家美國SPAC公司合併「借殼」上市，涉及的監管風險受外界質疑。更甚是時值中美大打金融與科技戰，其來自香港的科企背景身份敏感，或涉技術與數據安全等問題，沾手的投資者有可能蒙上地緣政治風險，公司若成功上市，日後亦有機會遇監管風險。

Prenetics本身是香港一家專注基因測試的科創企業，由楊聖武(Danny Yeung)任首席執行官。楊氏過往曾創立團購網站，至去年初新冠肺炎疫情爆發，旗下CircleDNA於6月推出新冠病毒測試業務，雖獲港府委任進行檢測工作，但卻曾被指涉嫌違規，更曾因檢測逾期未得出結果而收到醫管局的警告信，顯示經營問題不少。

該公司擬藉與納斯達克SPAC公司Artisan Acquisition合併，「借殼」上市。消息人士指，此前楊氏曾先後四出籌集資金，與不同財團進行業務推介及洽談，但都因檢測服務技術上欠獨特性，加上行業競爭激烈，合作上有一定難度而未有結果，最終只有選擇在美國SPAC處明日黃花之時，謀在美國以SPAC方式借殼上市。

外媒消息指，Prenetics預計今年的收入將逾兩億美元，2025年度收入更將達6億美元，以其技術欠缺獨特性，且行業競爭日趨激烈，如此高的收入預測顯然是過分樂觀，而得出的公司估值達13億美元(約101.4億港元)，更是「水分」極高，難獲支持。市場人士稱，如此吹噓估值，難怪早前的籌資一直都無進展，即使與美SPAC公司謀合併，但在監管風潮下SPAC市道遇冷鋒，幾可肯定難以支持如此「離地」的估值上市。

此外，如今中美兩國爭霸，科技戰是主戰場，涉及科技、數據安全等更是敏感環節。這家來自香港的科創企業，此時選擇前往美國以SPAC方式上市，而且公司創始人楊聖武在美國成長，複雜的背景可能會招來監管當局注視而遭重點審查。美國投資者在考慮其資金背景下，相信會對該公司有較大的保留，令這個「借殼」上市的籌資計劃增添重大的不明朗因素。

觀乎近期中概股表現，市場普遍認為SPAC股難再炒上，故無論從風險與回報角度都不值得投資。此外，如今美國擬收緊中概股及SPAC公司的審計披露，若未符要求，這些企業有可能被迫退市。投資者須提防相關股份成為類似滴滴出行的翻版，赴美上市後一身蟻之餘，小股東更被弄得雞毛鴨血，恨錯難返！