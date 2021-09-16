美股道指收漲236點　微軟升逾1%

美國股市周三(15日)先跌後回穩，道指收報34,814點，升236點或0.68%；標指收報4,480點，升37點或0.85%；納指收報15,161點，升123點或0.82%。

歷史數據顯示，9月美股表現通常低迷。自1945年以來，美股在9月份平均下跌0.56%。分析師認為今年9月美股可能即將出現重大回調。

摩根士丹利投資總監Mike Wilson表示：「就標指而言，周期中段的轉變總是以指數的回調結束。回調也許是在本周，也許是一個月後。」Ava Trade的首席市場分析師Naeem Aslam表示：「交易員們仍擔心，雖然通脹增長緩慢，且美國非農就業數據疲弱，但聯儲局仍可能在今年開始縮減購債規模。」

個股方面，蘋果公司(Apple Inc.)產品發布會翌日，股價收升0.61%。新能源汽車生產商Nikola宣布將於2021年底開始生產TRE貨車，產能達每年3,000輛，其股價收跌1.51%。

微軟公布了一項規模高達600億美元的新股票回購計劃，並任命總裁兼法務總監Brad Smith為副董事長。該公司股價收市升1.68%。