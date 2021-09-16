施羅德：全球經濟有滯脹苗頭

全球經濟體系重啟持續，經濟活動亦已明顯回升。然而，需求復甦的進度讓企業感到意外，加上在通脹升溫的壓力底下，供應鏈處於緊張狀態。在這一輪更新中，環球經濟前景仍然樂觀，但經濟增長預測則維持不變，並且對通脹預測作出上調。這與去年持續上調經濟增長的預測有所不同。

預料環球經濟復甦仍將維持強勁，但在增長動力消退及物價上漲的情況下，邊際預測已向滯脹的方向發展。經濟復甦初段的快速增長期已過去。在接下來的新階段，供應方面的限制將牽引著經濟周期的動向。

從商業調查研究中可見，採購經理指數(PMI)相繼在新興市場和發達國家回落，意味着環球經濟增長或已頂。此外，工業用金屬原料價格(特別是銅價)近期偏軟，與工業活動放緩一致。

有指變種新冠病毒Delta擴散是上述工業活動及經濟活動進一步放緩的原因，但事實上，該變種病毒只是加劇了環球經濟基本上已在面對的挑戰。企業因為產能不足已在遭遇瓶頸，同時亦因為原材料短缺而需要延遲生產。雖然訂單數目相當多，但積壓訂單數目及發貨所需時間均在歷史高位。在買家爭相追逐稀缺供應的情況下，價格亦隨之上漲。

此外，勞動人口短缺亦是讓生產力受限的原因。在失業率遠高於平均水平的當下，這或許會讓人感到意外。不過，由於經濟重啟的速度突飛猛進，加上應徵工作的人數不足，導致市場尚有大量需要招聘人手的職位空缺。舉例，英國一直依賴海外勞工，但截至2021年3月為止的一年內，工作簽證的數量足足下降了三分之一，讓當地勞動市場大受影響。

從更廣泛的角度來看，勞動人口短缺是不願提升社會契約的結果。人們在等到學校恢復面對面授課前，亦不願意為託兒作出安排。在美國，部分人寧可申領金額已調升的失業救濟金。

預期美國的勞動人口短缺問題將會消退，而9月6日勞動節後復工情況將相當關鍵。然而，從企業及分析師的言論可見，其他生產所需的元素仍有可能維持短缺。預料企業的瓶頸將持續至今年底。對於個別像半導體的原材料，情況甚至會延續至明年。

就美國而言，早前預料政策將逐步收緊的情況已大致上成為現實。據公開市場委員會(FOMC)最新公布的會議紀錄顯示，「在經濟體系大致上按預期發展的情況下，今年內開始縮表或許是合適的舉動。」仍然相信，FOMC將於9月22日舉行的會議上宣布，於本年底開始以每月減少100億美元的規模退市。

在經濟體系受困於供應問題的情況下，刺激需求似乎沒有太大意義。因此，退市步伐加快的可能性仍然存在。然而，聯儲局似乎將容許與此相關的通脹升溫。聯儲局有望於2022年底進行第一次加息。

此外，雖然上調了歐元區的經濟增長及通脹預測，但預料歐洲央行在2023年前不會收緊政策。通脹無法一直維持在2%或以上的水平，因此不會促使央行在預測期內作出行動。英倫銀行相信亦將按兵不動，直至2023年。政策上的這種分歧意味着美元在預測期內的前景將傾向強勢。

施羅德投資管理首席經濟師及分析師 Keith Wade