鄧建初：守株待兔未必有利　靈活變通反敗為勝

港股今時不同往日，股票數目大增，板塊此起彼落，令人眼花撩亂。初哥開始踏足股壇之時，眾股群起群落，牛熊分界明顯，那些年只要看恒指表現來買賣，贏面甚高。牛市雞犬皆升，獲利機會俯拾即是。由於當時並沒有很多衍生工具，所以遇着熊市，只是採取觀望態度，或買賣認沽輪和沽期指等簡單動作。

時移世易，物換星移，經過多年來不斷有新股上市，尤其內地企業大量湧港掛牌，逐漸取代了港資的龍頭地位，從指數股的成分比重，已可見端倪。衍生工具及結構性產品盛行，影響正股走勢，加上國際政治局勢變幻無常，風譎雲詭，測市已不如以往般容易。初哥認為，港股市場已無牛熊市之分，只是輪流炒板塊的大型上落市而已。處於此種飄忽不定的市況中，以守株待兔式持股候升，已是不合時宜。

秒投聊天室中，初哥遇着最多網友問的，是下跌幾成的蟹貨居多。眼見下跌甚多的股票，初哥惟有好言相勸，耐心等待回升。憑我多年經驗，大幅下跌的實力股，反彈幅度或會非常可觀，然而，要於短時間內彈回上原位談何容易。

股票上升與下跌幅度，其實不是成正比例的，可惜普羅股民不會着意去研究此一機率。下跌20%，反彈25%才打和；下跌50%，上升一倍才能返家鄉。這個簡單數學原理，可以印證愈早止蝕愈理想，否則泥足深陷，後悔已太遲。初哥亦深明股民的想法，如果輕微止蝕後升回買入位，到底意難平。然而，針無兩頭利，止蝕作為風險管理的重要性毋庸置疑。在重要支持位定下輕微止蝕位，便可以解決下跌甚多的虧損風險。那重要支持位，當然是不輕易跌破的，不過任何投資/投機均有風險，關鍵是知所進退。

避免大幅虧損，除了嚴守止蝕位外，也不要貿然在下跌趨勢中入市，否則就如伸手去接急跌中的鋒利刀子一樣，受傷難免。止蝕後，如果對那隻股票極具信心，可在下一級支持位再行部署，根據機率是有機會重返其上，並輕易追回輕微止蝕的損失兼贏突。

秒投聊天室中，初哥推介股票甚少失手，就算輸也輕微止蝕，所以推介的股票，能夠在低位再度入市。上周初哥示範了輕微止蝕後，再次在下一級支持位補回。只要靈活走位，按策略冷靜行事，即使入位不佳，仍是可反敗為勝的。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)