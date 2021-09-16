道指升236點　紐油飆3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報92.47；港匯見7.7813；離岸人民幣(CNH)報6.4250；美元兌日圓處109.32；歐元企1.1819，英鎊報1.3848。金價報1,794.88美元。布油報75.50美元，紐油企72.59美元。比特幣報4.8萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水90點。

●道指收報34,814點，升236點或0.68%；標指收報4,480點，升37點或0.85%；納指收報15,161點，升123點或0.82%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報25,051點，微升17點。

●即月恒生指數夜期收報25,039點，升1點，高水6點，成交14,539張。

●外媒引述消息人士，中國吉利控股正在與銀行進行深入討論，計劃在未來數周內將旗下瑞典富豪(Volvo)的汽車部門進行上市，預計將成為今年歐洲最大的首次公開招股(IPO)之一。

●外媒引述多份亞馬遜文件顯示，該電商平台將由10月4日開始舉辦美容產品銷售活動，持續3周時間，以期在感恩節和聖誕節假日購物季之前吸引消費者，並幫助亞馬遜塑造美容與個人護理用品購物的地位。

●外媒報道，美國聯儲局所有12家地方聯儲和位於華盛頓的聯儲局理事會，都將要求所有下轄工作人員接種新冠肺炎疫苗。

●紐約10月期油收報每桶72.61美元，升2.15美元或3.05%；布蘭特11月期油收報每桶75.46美元，升1.86美元或2.53%。

●外國傳媒報道，有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利奧(Ray Dalio)周三(15日)表示，若虛擬貨幣「一哥」比特幣大獲成功，相信監管機關最終會出手管控比特幣。

●紐約12月期金收報每安士1,794.8美元，跌12.3美元或0.7%，結束連續兩日升勢。

●英國富時100指數收報7,016點，跌17點或0.25%；法國CAC指數收報6,583點，跌69點或1.04%；德國DAX指數收報15,616點，跌106點或0.68%。

●外媒引述消息指，台灣專精電池交換技術的電動機車初創公司Gogoro，正在與特殊目的收購公司(SPAC)Poema全球控股洽談合併案，藉由併購讓公司股票上市。