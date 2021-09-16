中港金融連放兩大招　預告10月股災將至？

9月以來，港股反覆向下，周三(15日)恒指更一度失守25,000點關，總之弱過藥煲。究其原因，除了科技股繼續尋底之旅，以及內房股利淡消息不絕於耳外，濠賭股在澳門擬收緊博彩業監管，並展開諮詢之下，全線急挫，拖低指數表現。總之，一句講晒：「禍不單行」！

值得留意，月內中港已連續放出兩大招，包括正式公布最快10月推出大灣區跨境理財通，而遲遲未見影蹤的南向債券通，亦喺昨日(15日)拍板，將於下周五(24日)正式啟動。呢兩個項目拖延咗咁耐，如今終於相繼落實，選時好明顯係當局須要出手為股市「補底」，亦意味10月股市可能會出現極端波動，須要先下手為強做好防禦措施。

內部債雷等拆，另一方面，美股亦危危乎，尤其是美資在華利益似乎有變數，中美博弈或將全面升級，10月股災月若應驗，以美國目前的高估值，要作出5至10%的調整，係等閑事。