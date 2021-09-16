中港金融連放兩大招 預告10月股災將至？
2021年09月16日 08:00
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9月以來，港股反覆向下，周三(15日)恒指更一度失守25,000點關，總之弱過藥煲。究其原因，除了科技股繼續尋底之旅，以及內房股利淡消息不絕於耳外，濠賭股在澳門擬收緊博彩業監管，並展開諮詢之下，全線急挫，拖低指數表現。總之，一句講晒：「禍不單行」！
值得留意，月內中港已連續放出兩大招，包括正式公布最快10月推出大灣區跨境理財通，而遲遲未見影蹤的南向債券通，亦喺昨日(15日)拍板，將於下周五(24日)正式啟動。呢兩個項目拖延咗咁耐，如今終於相繼落實，選時好明顯係當局須要出手為股市「補底」，亦意味10月股市可能會出現極端波動，須要先下手為強做好防禦措施。
事實上，內地最大型的房企中國恒大(03333)債務危機愈演愈烈，到底對整個內房行業和金融行業影響有多大，大家都係得個估字，幾可肯定投資恒大的大大小小投資者都要損手，財富蒸發可不少，打擊消費與投資。更何況，近期中國經濟增長明顯放緩，若恒大這個債彈處理不好，可大可少。
內部債雷等拆，另一方面，美股亦危危乎，尤其是美資在華利益似乎有變數，中美博弈或將全面升級，10月股災月若應驗，以美國目前的高估值，要作出5至10%的調整，係等閑事。
至於港股，到底中港連放兩招，能否起到定海神針的作用，仲要等着瞧。惟筆者認為，繼傳與國企組新評級公司，近日又傳阿里巴巴(09988)螞蟻集團或要將網貸業務與支付寶剥離，看來螞蟻的整改已經逐漸成型。騰訊控股(00700)的網遊業務整改亦在深化，等美團(03690)的天價罰單都出埋，大概科技股今次整改高潮將至。當全球經濟都唔多掂，已深度調整的科技等增長股，會否再次擔起支持股市穩定的重任？大家宜密切留意監管風向，捕捉板塊氣氛拐點的來臨，可能就成為年底前為組合謀翻身的一仗。