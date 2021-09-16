鄧聲興：供應短缺　鋁價升浪料未完

今年年初至9月15日，內地期鋁價格已急升約45%，倫敦金屬交易所(LME)鋁價，更曾觸及每噸3,000美元，要知道去年年底時，其價格也只是約每噸2,000美元。

催生鋁價牛市原因很多，西非國家幾內亞發生政變，是其中一道催化劑。該國供應佔全球鋁土礦近四分之一，是全球最大的供應國。據金融分析公司Marex數據，幾內亞在2020年出口8,240萬噸用作製造金屬鋁的重要原料鋁土礦。中國則是幾內亞鋁土礦主要進口國，進口量佔總量近半。幾內亞政變，全球都擔憂鋁土礦供應會受到影響。

同時，中國亦因提出｢碳達峰｣及｢碳中和｣等環保國策，開始逐步限制重污染行業生產規模，製鋁行業正當其中。諮詢公司Aladdiny指，中國的鋁和氧化鋁中心廣西，要求冶煉廠將9月產量保持在最高月平均水準的80%，而氧化鋁精煉廠則保持在50%以內。此外，8月電解鋁供應亦受累中國多地持續供電不足，截至8月23日，雲南、內蒙、貴州、廣西等地電解鋁產能減產近200萬噸。然而，供應減少下，需求沒有相應下降，因此鋁價屢屢上升。相反廣西限電限產將繼續阻礙氧化鋁供應，海外提煉廠減產亦會推高氧化鋁價格，加上運費上升令進行成本增加，估計內地氧化鋁價於今年下半年將上升15至20%。

上周假芝加哥舉行的Harbor鋁業峰會上，很多與會者不約而同預期，供應短缺問題在明年大部分時間仍繼續困擾該行業，一些與會者甚至預測，最多可能需時五年，才能解決供應問題。

當然5年之說未免太誇張，但短期內鋁供不應求的局面幾可肯定難以扭轉，加上全球航運仍受疫情困擾，令鋁供應更難短期內回復正常，因此帶給投資者一個投資機會。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，未持有上述股份)