彭偉新：港股料下試24800點後靠穩

港股近日繼續反覆回落，除了之前受美國「收水」消息所影響外，昨日再由一眾澳門博彩股急挫引發恒指顯著下跌，恒指不單止進一步偏離20天線，而且更跌穿8月31日低位25,110點的支持，令整體走勢全線轉弱，恒指大有機會向着保歴加通道底部約24,800點進發，並有機會再試8月低位24,581點。

不過，港股整體動力仍未全線轉差，特別是14天相對強弱指數(RSI)仍然企在30以上水平，再加上現時恒指、國指及恒生科技指數資金流出情況仍是不太明顯，因此，預期港股在跌近保歷加通道底部附近時，有機會先行企穩，甚至會作出反彈。

恒指近日走勢較外圍的任何一個股市都弱，相信主要是投資者擔心美股見頂外，更擔心資金由港股流走下，內地資金無法承接，帶動指數持續向下。若恒指最終失守前低位24,581點，宜先行全面離場。

石油輸出國組織及盟國(OPEC+)上調了今年餘下時間至明年的全球原油需求預測，並預期在短期內整體供應短缺下，會對油價有很大推動作用，相信整體油價會一直維持在每桶68美元以上水平。因此，預期整體石油股今年會加大石油設施的開支，有助帶動油田服務股份整體盈利回升。

公司股價於今年2月由高位0.7元水平見頂及作出回調後，股價曾跌返0.405元後見底，而14天RSI則已在7月中先行見底回升。投資者可在0.48元水平買入，並以整個回調幅度61.8%作為反彈目標，上望0.59元，失守50天線約0.45元宜沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒持有上述股份及相關衍生產品權益)