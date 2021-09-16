英名設計師打造品味會所園林　THE HOLBORN周日首推128伙

由恒基兆業地產銳意打造的精品全新樓盤THE HOLBORN，為回應市場熱烈反應，繼首批推出88伙外，發展商迅即加推2號價單68伙，周六(18日)截止收票，並於周日(19日)進行首輪銷售128伙，實用面積由220至260方呎，折實售價由580.82萬港元起，呎價低至25,309元，當中124伙折實售價不多於800萬。

THE HOLBORN位處港島東商住核心區最優質地段，鄰近港鐵太古站，物業外圍交通四通八達，可輕鬆游走港九新界各地；加上附近有大型購物商場如太古城，以及臨海地段的高級食肆蘇豪東坐鎮，盡享購物、餐飲及消閒多元化頂級體驗。

樓盤毗鄰太古坊150億元巨額重建計劃區域，未來龐大發展潛力可看高一線。同時，附近具備充足的綠化地帶，包括約12公頃鰂魚涌公園及「太古花園」等，最適合一家大細閒時一起到此遊玩，呼吸新鮮空氣，樂享大自然。

THE HOLBOR提供420伙，間隔由開放式至三房戶，特別推介B座28樓B5室無改動一房戶，實用面積255方呎，長形客飯廳間隔四正，易擺放傢俬，外接露台，增加室內採光度，而層與層之間高度達約3.5米，凸顯空間感。所有一房標準單位均設有專屬衣櫃，高度延伸至天花，提升收納空間，更備有指紋鎖保險箱及摺疊式梯級，照顧住戶生活所需。

今時今日人人追求健康生活，住客會所CLUB HOLBORN連英式園林佔地廣達1.2萬平方呎，由英國室內設計團隊Conran and Partners及園林設計師ALN聯手打造成英倫風格，其中「The Grand Lounge」讓住戶在火光和熙的Fireplace中暢聚。會所亦設有「Fit Gym」、「Fit Yoga」及宴會廳「The Social Room」，而設於天台的「Day Glamping」、「Sky Theatre」、「Sky Farm」、「BBQ @33」 及「Energy Hub」設施，讓住戶可一邊欣賞維港美景，一邊享受寫意生活。

而會所地下LONDON WALK及UG層的戶外庭園，特別引入日本雕塑家Tomohiro Inaba風格獨特的動物雕塑，配以英國著名建築玻璃設計師Andrew Moor的藝術玻璃屏風，凝造出別樹一格的藝術空間。

值得一提的是THE HOLBORN引入Environmental, Social & Governance(ESG)概念，夥拍國際知名的可持續發展顧問ARUP，運用創新技術，打造出項目專屬的微氣候—「Holborn Microclimate」，並注入大量低碳元素，在零碳綠色天台產生可再生能源，達到自給自足，將環保帶入生活。