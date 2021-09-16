網信辦：進一步壓實網站平台訊息內容主體責任

國家網信辦發布《關於進一步壓實網站平台訊息內容主體責任的意見》，旨在充分發揮網站平台訊息內容管理第一責任人作用，引導推動網站平台準確把握主體責任，明確工作規範，健全管理制度，完善運行規則，切實防範化解各種風險隱患，積極營造清朗網絡空間。

有關負責人稱，出台《意見》主要目的是為了聚焦各類網絡亂象，着力破解網站平台履行訊息內容管理主體責任存在的認識偏差、管理失範、能力不足、效果不彰等突出問題，指導督促網站平台補短板、強弱項、提水平，確保網站平台始終堅持正確的政治方向、輿論導向和價值取向。

《意見》首次系統提出網站平台履行訊息內容管理主體責任的工作要求，主要包含10個方面的具體內容：首先從4個維度明確把握主體責任的內涵，然後從完善平台社區規則、加強賬號規範管理、健全內容審核機制、提升訊息內容質量、規範訊息內容傳播、加強重點功能管理、堅持依法合規經營、嚴格未成年人網絡保護、加強人員隊伍建設等9個方面，對網站平台履行主體責任提出具體要求。

另外，《意見》又提出，制定帳號規範管理實施細則，加強帳號運行監管，有效規制帳號行為；加強帳號註冊管理，嚴格落實真實身份信息登記相關要求，強化名稱、頭像等帳號信息合規審核，強化公眾帳號主體資質核驗，確保公眾帳號名稱和運營主體業務相匹配。

同時，要加強帳號行為管理，嚴格分類分級，實現精准管理、重點管理、動態管理。加強對需要關注帳號管理，建立目錄清單，制定管理措施，確保規範有序；加大違法違規帳號處置力度，建立黑名單帳號數據庫，嚴防違法違規帳號轉世。全面清理「僵屍號」及「空殼號」。