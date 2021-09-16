李偉傑：首創置業私有化作價吸引　把握高位套現機會

集團特別股東大會將於9月23日舉行，進行投票私有化建議。若果以近期股價維持在2.76至2.77元水平，距離私有化作價0.28差距甚少，建議投資者可考慮於市場沽出，或者接納私有化建議。集團7月初私有化前股價在1.72元一直徘徊，參考過往經驗，若私有化失敗，股價有可能低於私有化公布前水平，即是私有化失敗的話潛在下挫空間約35%以上。

關於退市原因，首創置業表示，H股交易流動性長期處於較低水平、股權融資渠道受限、維持上市地位成本不斷上升等，失去了上市目標。加上，目前房地產行業受限較多，中短期發展將受較多限制，私有化建議將為股東提供把投資快速變現的機會。近年，內地房地產行業進入深度調控的階段，隨着房企「三道紅線」、銀行「兩道紅線」等政策相繼落地，去槓桿成為大趨勢，而房企「三道紅線」即是包括剔除預收款項後的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%和現金短債比率不少於1倍，行業前景更是充滿挑戰。

根據資料顯示，2018年至2020年，首創置業其總負債分別為1,315.2億元、1,432.3億元、1,632.2億元，其中，流動負債分別為637.8億元、692.6億元、918.4億元。截至2020年底，首創置業剔除預收款的資產負債率為74.3%，淨負債率為124.4%，現金短債比為1.13倍。

按照「三道紅線」的監管標準，首創置業處於「兩道紅線」內，預計未來政策面仍然為內房企業帶來壓力。若果私有化成功H股退市後，公司將成為首創集團全資持有的非上市公司，可節省相關上市成本，而與首創集團的聯繫也更緊密，有利於後者給予資本支持。再者，私有化建議價格也算具吸引力，是一個不錯的套現良機，交易值得接納公平合理，股東勿錯失機會。