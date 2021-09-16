許繹彬：倘遇板塊性調整 須嚴守止蝕
2021年09月16日 10:43
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，利淡消息繼續打擊投資氣氛，先有螞蟻集團被要求將支付寶的借貸功能與主程式分拆，需要另一單獨的應用程式運作，意味着內地監管部門將螞蟻核心業務「拆骨」行動升級。消息一出，除首當其衝的阿里巴巴(09988)股價應聲下挫，其餘科技股亦跌至遍體鱗傷，在月初呈現強勢的「股王」騰訊控股(00700)同樣難以獨善其身。
此外，中國恒大(03333)資不抵債的危機再次發酵，破產傳聞甚囂塵上，市傳中國政府擬安排會計師和律師事務所聯合進駐恒大，對其財務狀況進行摸底調查，或為恒大重組作好準備，消息拖累恒大系出現龐大沽壓，更引發一輪骨牌效應，連累一眾內房股、具高回報的物管股出現逃亡潮，股價拾級而下，就連內銀股亦因市場憂慮內房股未能依期還款而受牽連，沽壓亦相當沉重。
許續稱，澳門擬加強博彩業監管，就牌照、營運、持股比例、派息措施等方面收緊多項要求，拖累一眾濠賭股急瀉，外資代表沽壓更見顯著。他指出，在中美金融戰爆發時，市場亦提出類近的修改發牌制度，當時市場一致認為，對外資賭業股是非常不利，所以外資濠賭股出現斬倉潮並非無因；但慶幸是次屬「板塊性」調整，而非全面調整，所以大市在調整下成交仍然維持1,500億港元。許建議投資者現階段必須留意是否再出現個別「板塊性」調整，如出現此情況，相信沽盤會非常兇狠，故須嚴守止蝕策略。而大市能否喘定，則建議以暫仍強勢的香港交易所(00388)作大市走勢指標。