勿錯過！美銀列14項未來科技　成功創富不是夢

眼見蘋果公司(Apple Inc.)和亞馬遜月前再度破頂，作為投資者的你，有否對自己沒有把握投資機會而感到後悔？美國銀行策略師最新公布一份稱科技領域「登月計劃(moonshots)」的主題清單，涉及14項科技，幫助投資者抓住下次科技革命，以免錯失下個贏錢機會。

美銀認為，盡快進入下個變革，是投資股票成功的關鍵！該行引述亞利桑那州立大學Hendrik Bessembinder教授的研究稱，過去30年全球股市的所有財富創造，僅來自1.5%的企業。隨着市場加速創新，現有企業被代替的速度也加快，以標準普爾500指數成分股公司壽命為例，1958年公司平均壽命為61年；美銀數據顯示，到2016年，公司平均壽命期限已縮短至24年，預計到2027年將減半至12年。

美國銀行全球主題投資研究主管Haim Israel領導的策略師表示，從第六代通信網絡(6G)再到無線電力等轉變可見，這一切可以從根本上改變人類生活的事情，實現並不像人們想像般遙遠。

報告寫道，「如果今天未能識別出未來技術，意味着有機會錯過下一次重大革命」。這些科技主題改變商業的速度加快，許多技術的採用如智能手機或可再生能源等，發展已較專家預測快了幾十年，因為人們的思考通常是線性的，但進步可以是指數級增長的。

美銀稱，「登月計劃」中所提到未來有望爆發的14項科學技術，當前的市場規模只有3,300億美元，但預計到2030年代，這些資產將以每年36%的速度增長，總價值增至6.4萬億美元。從歷史上看，標普500指數公司的利潤每年增長率只有6%。該行相信，這些技術大爆發可能會改變和顛覆多個行業，為下個技術驅動型增長大周期作出貢獻。

●美銀科技領域「登月計劃」主題清單：

1. 6G電信網絡（6G telecom networks）

2. 情感人工智能（Emotional artificial intelligence）

3. 腦機介面（Brain computer interfaces）

4. 仿生人類（Bionic humans）

5. 長生不老（Immortality）

6. 合成生物學（Synthetic biology）

7. 無線電力（Wireless electricity）

8. 全息成像（Holograms）

9. 元宇宙（Metaverse）

10. 電動垂直起降飛行汽車（Electric vertical takeoff and landing flying cars）

11. 海洋科技（Oceantech）

12. 下一代電池（Next generation batteries）

13. 綠色採礦（Green mining）

14. 碳捕獲及封存（Carbon capture and storage）