【瑞通推介】恒指逼近本年低位　資金湧入好倉博反彈

瑞通認股證牛熊證銷售部：道指周三(15日)收報34,814點，升236點或0.7%。恒指周三曾挫逾500點，低見24,990點，全日收報25,033點，跌469點或1.8%，3個交易日累跌1,172點。周四(16日)早段跌逾300點，逼近本年低位24,581點。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾1.6億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.3億元，反映投資者預期後市將回升。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價24,500至24,599點，而熊證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點。

科技股沽壓未止，阿里巴巴周三以近全日低位154元收市，跌2.7%，3日累跌8.3%。內地近日警告阿里和騰訊控股等科企，本周五(17日)前停止阻礙彼此的網站平台分享連結，加上有傳監管當局擬分拆螞蟻集團支付寶，不明朗因素限制阿里股價表現。阿里周四早段再跌逾2%，下試150元。周三有逾550萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流出。

騰訊亦錄3連跌，周三收挫4.1%於453.4元。包括騰訊等重點遊戲企業近日再被地方政府約談，要求嚴格做好內容管理，完成防沉迷工作，監管憂慮抵銷了有傳騰訊將推出個人微信雲存儲付費服務的利好消息。騰訊周四早段再跌逾1%，低位回落至447元，其後跌幅收窄。周三有超過9億元北水買入騰訊，是北水淨買入最多港股。輪證資金流方面，超過8,300萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾1,500萬元淨流出。

香港交易所周三曾逆市升近1.5%至512元，全日平收於504.5元。有券商憧憬集團將於下月推出MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約。港交所周四早段曾升1%，升抵510元水平。周三分別有逾440萬元和逾330萬元淨流入其輪證好倉及淡倉。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。