【高盛推介】阿里創歷史新低　資金趁低部署

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴由本周一(13日)起連跌，周四(16日)早段跌勢持續。早上低開約0.3%後跌幅擴大，最低見150.1港元，創上市新低，為連續第4日下跌。

有報道指阿里旗下餓了麼因不正當競爭行為，獲安徽省滁州市中級人民法院叛定賠償美團8萬元人民幣。阿里旗下天貓周三(15日)宣布正式啟動「雙十一」商家報名，並將於期間推出10項商家扶持舉措。

觀察個股輪證資金流向，近期資金趁低吸納好倉，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約3,180萬元。當中認購證佔約2,760萬元，而周三部署牛證的資金沽出貼牛，轉倉部署遠牛。淡倉方面，可見認沽證於周三獲資金轉向流入。而周三部署熊證的資金則主要沽出獲利。

阿里購證26314，行使價184.9元，2022年1月25日到期，實際槓桿7.2倍，行使價175至190元間、低街貨產品中，槓桿最高。

阿里購證25431，行使價172.98元，2022年02月16日到期，實際槓桿5.9倍，貼價、行使價150至175元間產品中，槓桿最高。

阿里牛證59871，收回價135元，行使價133元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

阿里沽證25256，行使價135元，2022年2月25日到期，實際槓桿4倍，高槓桿。

阿里熊證59878，收回價180元，行使價182元，換股比率500，槓桿比率4.9倍，近27.5元收回距離遠熊。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。