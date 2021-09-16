【高盛推介】友邦失守90元大關　資金積極部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險由本周一(13日)起連跌4日，周四(16日)早段繼續下跌。早上開市隨即失守90港元關口，最低見88.1元，為一個半月低位，本周累計至今跌逾7%。

鑑於新型肺炎疫情的最新發展，保監局宣布容許以非親身銷售方式分銷特定保障型保險產品的臨時便利措施延長至2022年3月31日，並已向獲授權的人壽保險公司發出通函。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周三(15日)獲資金轉向流入，有約660萬元。牛證於周三亦獲資金流入，有約630萬元，並集中在85元收回區域的產品。

友邦購證24487，行使價100元，2022年3月28日到期，實際槓桿8.1倍，高槓桿、低面值。

友邦購證17205，行使價88.93元，2021年12月28日到期，實際槓桿8.6倍，貼價。

友邦牛證55635，收回價80元，行使價79.4元，換股比率100，槓桿比率9.5倍，近8.4元收回距離遠牛。

友邦牛證53284，收回價75元，行使價74.4元，換股比率100，槓桿比率6.1倍，長年期、相近收回價遠牛中槓桿最高。

友邦沽證24016，行使價93.83元，2021年12月23日到期，實際槓桿6.3倍，貼價。

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