百物騰貴！越南抗疫　咖啡價格恐升到明年

外國傳媒報道，評級機構惠譽旗下研調機構惠譽解決方案(Fitch Solutions)表示，咖啡價格一直到明年全年可能都會維持在相對高位，主要是越南實施新冠疫情封鎖措施，限縮了咖啡的全球供應量。

越南是全球第二大的咖啡出口國，出口中心胡志明市封鎖後，影響包括咖啡在內的產品出口運輸。根據當地海關資料，8月越南咖啡出口量比7月減少8.7%至111,697噸。1月到8月累計出口咖啡110萬噸，按年減6.4%。不過，由於價格好，咖啡出口商的收入增長2%至大約20億美元。

越南出口量下滑加上其他主要咖啡產國的產量減少，推升全球咖啡價格。數據顯示，具指標性的阿拉比卡(Arabica)咖啡期貨價格今年飆45.8%；另一種類羅布斯塔(Robusta)咖啡期貨也大漲52.2%。

惠譽解決方案指出，全球最大咖啡產國巴西經歷霜害與乾旱，咖啡農場遭受嚴重損害。惡劣天候也傷及另一個主要生產國哥倫比亞的咖啡收成。哥國亦另有疫情危機，他們面對的是Mu變種病毒，延長防疫限制措施又缺工人，生產情況惡化。

該機構上調了今年與明年的阿拉比卡咖啡平均價格。今年由原先預測的每磅1.35美元，提高到1.6美元，明年由每磅1.25美元，調高到1.5美元，並認為2022年跨2023年的收成季，全球咖啡供應才會回升，讓價格回落，估計2023年價格在每磅1.2美元。