全球乜都缺！內地今年冬天恐缺電　或危及經濟復甦

外國傳媒報道，隨着全球能源供應吃緊導致燃料價格飛漲，中國又要面臨一個電力短缺的冬天，這可能會危及其經濟復甦。

隨着北亞和歐洲的競爭對手爭奪有限的供應，中國過去一年雖然努力儲存燃料，但全球第二大經濟體仍面臨煤炭和天然氣(用於家庭供暖和發電廠)不足的風險。未來幾個月天氣變冷時，供暖需求將激增，這可能會引發類似於去年冬天和夏天的電力配給。

能源供不應求和價格居高不下可能重創中國的工業，在嚴格的防疫措施減少消費支出和旅行之際，加劇經濟增長的放緩。

有分析指出，在最冷的日子，中國東南部一些省份很可能會遇到另一波電力短缺。整個2021年夏季，燃煤供應一直吃緊，而且還沒有緩解。

隨着經濟從疫情中復甦，從北京到倫敦的能源價格飆升，在供應短缺之際刺激了需求。今年冬天，當北半球的需求達到頂峰時，全球的漲勢預計將達到高潮，這可能會打斷全球經濟復甦並助長通脹。

本周早些時候，高盛將10月至12月亞洲煤炭基準價格的預測幾乎上調一倍。部分原因是北亞液化天然氣的現貨價格在去年上漲了4倍，並且處於有紀錄以來的最高季節性水平。

IHS Markit分析師Lara Dong表示，如果煤炭和天然氣價格在即將到來的冬季保持高位，電力吃緊的風險將很高。