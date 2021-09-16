調查：亞太區管理合夥人薪酬升幅逾8%

顧問公司海德思哲(Heidrick & Struggles)公布《2021亞太地區私人資本投資專業人士薪酬調查報告》，結果顯示，儘管市場受疫情衝擊而持續波動，亞太地區投資專業人士於2020至2021年度的薪酬普遍錄得升幅，其中管理合夥人(Managing Partner)的薪酬升幅最高，達8.17%。

該公司大中華地區私募股權業務及金融服務業務合夥人張羽解釋，與去年市場環境一致，私人資本市場表現強勁，為今年的薪酬水平及招聘創造有利環境。行業充分展示其應對嚴峻市場環境的能力，而投資人士對於疫情下表現卓越的醫療、消費、科技和可再生能源等行業的發展潛力有信心。

儘管整體發展樂觀，投資專業人士對前景仍持審慎觀望態度。僅35%受訪者預計今年的基本薪酬會有升幅，對比去年的41%顯著下降。受訪者對花紅的預期則無增減。

與去年結果相若，受訪者對信貸和特別情況領域依然最為樂觀，76%受訪者認為今年的市場前景將愈趨明朗。受訪者對收購領域的看法最為悲觀，39%受訪者認為市場前景會轉差、無法預測或維持不變，主要由於收購基金領域的不同職級的薪酬中位數存在差異。而收購領域的管理合夥人的現金薪酬中位數依然最高。

海德思哲亞太和中東地區金融服務業務管理合夥人Shadi El Farr預計，市場來年有望表現強勁，而人才將會是基金投資的成功的關鍵因素。隨着更多企業採取多重策略的發展方向，促使企業積極招攬各專業領域的人才，為初級人才提供更多流動性。同時，隨着企業爭相聘請擁有多元化技能的人才，料相關職位的薪酬水平將會提升。