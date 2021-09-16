羅兵威永道：消費券刺激有限　降全年零售額增長預測至10%

港府派發首期電子消費券逾個半月，會計師行羅兵威永道消費市場行業亞太區、中國內地及香港地區主管合夥人鄭煥然估計，這兩輪合共350億元消費券中只有約50%(即175億元)將為2021全年零售銷售總額作出貢獻，因為大多數消貨者將其視為一種單獨的支付方式，而不是增加對奢侈品等高價值商品支出的激勵，該計劃只能局部促進額外零售支出。

鄭氏認為，兩輪電子消費券對本港消費的刺激作用相若；相信消費券以電子方式派發，其中目的是推動香港電子消費發展。

鄭氏指，首7個月零售銷售表現前差人意，本港零售及消費市場依然嚴重依賴本地消費者，加上由於中港口岸在第四季通關的機會甚微，預計今年全年零售總額為3,600億元，按年僅增長10%，較此前預測全年增長15%有所下調。

他認為，本周開始實施的「來港易」絕對有幫助，但只是港府「試水溫」的方針，香港消費要待全面通關才可以恢復至疫情前水平。而今個十一黃金周也未必有旅客來港，旗下客戶預計第四季零售銷售情況穩定。

他稱，一些位於旺區店舖繼續「執位」，以中高檔品牌為主，但這些品牌並非完全退縮，而是尋找合適據點、有租合理租金的店舖。他又謂，於品牌眼中，香港與中國差距縮減，加上本地人工及租金成本較高，因此香港零售銷售要回到以前高點不易。