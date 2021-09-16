渣打：債券通將是中國第二大對外投資計劃

「南向債券通」即將啟動，計劃設年度總額度5,000億元等值人民幣，以及每日額度為200億元等值人民幣。渣打中國宏觀策略主管劉潔預期，未來3至5年取消年度和每日額度的可能性很大，並認為債券通或於兩年內成為中國第二大對外投資計劃，僅次於「滬港通」。

她又指，「南向通」推出對人民幣的直接影響有限，短期內計劃將帶動境外資本投資增加，減輕資本流入壓力，並減輕人民幣的升值壓力，同時略微提振離岸債券市場的情緒。

富達國際固定收益基金經理成皓則認為，「南向通」實施有利於境內投資者布局境外中資債券，尤其是佔比超過90%的中資美元債。他指，同一級別發行人的境內外債券整體走勢相同，但美元債的流動性通常較好，特別是高收益債更為明顯。由於境內外定價基準不同，投資級債券在境內有一定優勢，惟高收益債的性價比在境外更高，且票息能反映大部分收益。

行業和期限分布方面，他稱，境內信用債以短期為主，且超過60%集中於金融和城投兩大板塊，而在境外市場選擇長久期信用債的空間更大，除金融佔40%以外，其他行業包括房地產、工業、能源、公用事業等分布相對分散。風險方面，境外投資級別和高收益債券與境內債券表現的相關性均較低。