內地收緊房貸　樓市「金九銀十」旺季不再？

受到全國性的樓市緊縮政策影響，內地傳統樓市旺季「金九銀十」今年恐難延續，一、二手樓按月或按年成交，都出現升幅回落甚至倒退的情況。有專家警告，新一輪的銀行信貸政策「非常緊」，要警惕土地及房屋買賣市場大幅降溫。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶指出，8月內地全面落實房地產長效機制，持續加強房地產市場調控，70個大中城市商品住宅銷售價格按月及按年升幅整體延續回落態勢。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，未來樓市回復強勢的機會很微，因為這一輪的銀行信貸政策非常緊。今年1月起人行限制各類銀行年度內可發放的房地產相關貸款的額度和比率。對於商業銀行而言，房貸額度少一大截。而開發商也找外資幫忙，可見從開發商到購房者，都對銀行貸款額度收緊反應強烈。

上海易居房地產研究院研究員潘竑羽指出，近幾個月調控政策對樓市影響明顯，市場變化的時間正在縮短，預計未來幾個月，新盤成交量將繼續回落。據報，內地40個典型城市8月份的土地成交繼續降溫，40城新盤成交量已連續3個月大幅下降。新屋成交面積為2,324.9萬方呎，按年大跌31%，成交量已連續3個月按年年下降。