全球上半年惡意機械人攻擊增4成　金融業成熱門目標

數據分析公司LexisNexis Risk Solutions發布《網絡犯罪報告》調查，結果顯示今年上半年的「惡意機械人」(Bot)攻擊量較去年同期增加41%，人為發起的攻擊量則下跌29%，而金融服務業和媒體企業受到愈來愈多惡意機械人網絡攻擊。

調查指，今年上半年數據身份網絡的交易攻擊量產生地域變化。根據惡意機械人IP位址，墨西哥與巴西躋身惡意機械人最多攻擊數量的前10名，進一步將拉丁美洲確立為自動及人為發起攻擊的熱門地點。

至於源自北美和歐洲、中東及非洲的惡意機械人攻擊率一向與其他地區類近，甚至較低。惟自今年3月以來，北美錄得每日攻擊率已高於歐洲、中東和非洲，反映美國和加拿大網絡犯罪行為的持續變化，預計與兩地更早向「後疫情世界」過渡有關。

疫情下在線支付市場持續湧現和多樣化，先買後付(BNPL)服務和電子錢包愈趨流行。報告顯示，先買後付服務的交易量與去年同期相比增加182%，預計未來相關交易量將持續增長，同時也為網絡罪犯創造新的攻擊途徑。

該公司欺詐及身份識別副總裁Stephen Topliss表示，報告不僅證實網絡犯罪分子對自動化流程的依賴，還凸顯欺詐者正在進一步建立複雜和廣闊的網絡以實行欺詐。虛擬銀行和先買後付等行業，其迅速擴大的交易量和用戶人數或吸引欺詐者注意，令這些新業務面臨一定風險。