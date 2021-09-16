道期牛皮　比特幣企4.8萬美元

美匯指數報92.72；港匯見7.7832；離岸人民幣(CNH)報6.4422；美元兌日圓報109.35；歐元企1.1778，英鎊處1.3824。金價報1,784美元。油價偏軟，布油報75.32美元，紐油報72.45元。比特幣企4.8萬美元水平。道指期貨偏軟。

●市後關注點

-20:30 美國上周新申領失業救濟人數

-20:30 美國8月零售銷售(按月)

●中國經濟：

-發改委：繼續向市場投放銅鋁鋅等物資儲備。

-工信部：加強車聯網網絡安全和數據安全工作。

-商務部：首8月實際使用外資按年增22.3%。

●全球乜都缺！內地今年冬天恐缺電，或危及經濟復甦。

●外媒：博彩業高層坦言留在澳門已沒有希望。

●鈴木日本相良車廠爆新冠肺炎群體感染，停工3日。

●美國SEC向舉報人發放1.1億美元獎金，史上第二高。

●傳大摩挖瑞銀銀行家團隊，瞄準新加坡的中國富豪。

●格芯擬斥468億元擴產，倍增車用晶片產能。

●澳洲8月失業率微跌至4.5%，就業人數大減逾14萬。

●騰訊積極「清網」，招財大牛貓帳號永久禁言。

●聯合國：今年全球經濟料增長5.3%，近50年來最強。

●新西蘭次季經濟增2.8%勝預期，料央行下月加息。

●監管風暴打殘中資科網股 全球市值前10大榜中企絕迹。