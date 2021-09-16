道期牛皮 比特幣企4.8萬美元
2021年09月16日 16:14
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美匯指數報92.72；港匯見7.7832；離岸人民幣(CNH)報6.4422；美元兌日圓報109.35；歐元企1.1778，英鎊處1.3824。金價報1,784美元。油價偏軟，布油報75.32美元，紐油報72.45元。比特幣企4.8萬美元水平。道指期貨偏軟。
●市後關注點
-20:30 美國上周新申領失業救濟人數
-20:30 美國8月零售銷售(按月)
●恒生指數挫365點或1.46%，收報24,667點，見超過10個月低位。科技指數收報6,232點，跌65點或1.03%，主板成交1,508億港元。港股通暫停。恒大債務危機，股價跌6.4%。 https://bit.ly/3hCTn5z
●歐股早段全線向上，在線交易平台IG Group第一季度收入下降4%，股價仍上漲4.9%。 https://bit.ly/3CglTl9
●深成指收跌278點，有色金屬股挫5%。 https://bit.ly/3EqbMfp
●中國經濟：
-發改委：繼續向市場投放銅鋁鋅等物資儲備。
-工信部：加強車聯網網絡安全和數據安全工作。
-商務部：首8月實際使用外資按年增22.3%。
●全球乜都缺！內地今年冬天恐缺電，或危及經濟復甦。
●外媒：博彩業高層坦言留在澳門已沒有希望。
●鈴木日本相良車廠爆新冠肺炎群體感染，停工3日。
●美國SEC向舉報人發放1.1億美元獎金，史上第二高。
●傳大摩挖瑞銀銀行家團隊，瞄準新加坡的中國富豪。
●格芯擬斥468億元擴產，倍增車用晶片產能。
●澳洲8月失業率微跌至4.5%，就業人數大減逾14萬。
●騰訊積極「清網」，招財大牛貓帳號永久禁言。
●聯合國：今年全球經濟料增長5.3%，近50年來最強。
●新西蘭次季經濟增2.8%勝預期，料央行下月加息。
●監管風暴打殘中資科網股 全球市值前10大榜中企絕迹。