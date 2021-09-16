陶匡淳：會計業需推動創新才能持續發展

新冠肺炎疫情加快香港企業數碼化轉型，特別是金融業。畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳認為，本港不乏有潛力的初創品牌，香港會計行業需要不斷推動創新才能持續發展，而會計工序亦需要數碼化，樂見初創企業有意增加科技應用，以提升核數的速度，滿足企業客戶的需求。

他提到，初創企業在發展初期，礙於資金有限，需要外界的支持才能進一步拓展業務。畢馬威與香港會計行業亦有與本港科技樞紐數碼港合作，為初創企業建立專業服務界的社交網絡，並以相宜的價錢提供專業服務，包括商業、財務等諮詢，以扶助初創企業及推動數碼科技發展，為香港創造新的經濟動力。同時，香港會計行業可以從初創企業的前瞻性科技中獲益，將新科技帶給傳統企業作轉型參考。

香港的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》中的打擊洗黑錢及恐怖分子集資制度已於2018年擴展至涵蓋指定非金融企業及行業(指定非金融業人士)，會計專業人士亦包括在內 。陶匡淳指出，部分初創公司利用配合數碼化的發展方向提供服務，以方便金融機構執行反洗錢查核。隨各國監管機構提高合規要求，金融機構需投放更多資源，以符合規定，相信監管科技有助金融機構以更低成本、更高效率，滿足監管機構的要求。

疫情爆發成為香港數碼經濟的「催化劑」，他認為，本港「數碼金融」的地位將體現於各行各業的合作，期望凝聚香港會計行業的專業影響力，推動香港作為國際商業和金融中心的可持續發展，同時積極培養青年專業人才，滿足粵港澳等地發展對會計人才的需求，而大灣區發展對香港未來、初創企業，或年輕一代，均能帶來新機遇。